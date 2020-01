Lionel Messi spricht über Pablo Maffeo als zähesten Gegenspieler: "Der eine von Girona vielleicht"

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi hat in einem Interview mit LaLiga über Manndeckung gesprochen und verraten, dass ihm ein Spiel gegen Girona diesbezüglich besonders in Erinnerung geblieben ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

"In Manndeckung genommen zu werden, stört mich nicht. Trotzdem kann es merkwürdig sein, ständig jemanden um sich herum zu haben", erklärte Messi und erinnerte sich dabei besonders an Duelle mit Pablo Maffeo, der damals für Girona spielt und aktuell dem VfB Stuttgart gehört. "Wer der Schlimmste von allen war, kann ich nicht sagen. Der eine von Girona vielleicht. Das war übertrieben", sagte er.

In der Saison 2017/18 traf Messi auf Maffeo (damals von Manchester City an Girona ausgeliehen), der ihn 90 Minuten lang auf Schritt und Tritt verfolgte. Trotz des 3:0-Sieges der Katalanen blieb Messi torlos und nahezu ohne gefährliche Aktion.

"Trotzdem bin ich niemand, der sich beschwert", führte Messi aus. "Körperkontakt und Tritte sind Teil des Spiels. Ich ärgere mich mehr, wenn ich selbst schlecht spiele."

Nachdem Maffeo als Leihspieler Erfahrungen in Girona gesammelt hatte, verkaufte ihn Manchester City im Juli 2018 an den VfB Stuttgart. Trotz einer Rekordablöse in Höhe von neun Millionen Euro kam der Spanier auf lediglich neun Pflichtspieleinsätze für die Schwaben. Inzwischen ist er erneut an Girona verliehen.