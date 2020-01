UFC - Conor McGregor vs. Donald "Cowboy" Cerrone: "Es wird Blut vergossen"

Vor der großen Rückkehr von Conor McGregor ins Octagon der UFC in der Nacht von Samstag auf Sonntag (live auf DAZN) haben "The Notorious" und sein Gegner Donald "Cowboy" Cerrone unerwartet viele Nettigkeiten auf der Pressekonferenz am Donnerstag ausgetauscht. Bei einer Sache wurde McGregor jedoch deutlich.