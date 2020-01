Down, Set, Talk! Championship Game Preview: Wer kommt in den Super Bowl?

Die Championship Games sind endlich da - wer zieht in den Super Bowl ein? Der deutsche NFL-Podcast "Down, Set, Talk!" blickt auf die beiden Partien: Wie können die Titans Kansas City ärgern? Welche Lehren sollten die Packers aus ihrer deutlichen Pleite in San Francisco vor einigen Wochen ziehen? Außerdem: Die Cleveland Browns haben als letztes Team ihren Head-Coach-Posten besetzt.