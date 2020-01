Facebook

Das Highlight von UFC 246 ist der Kampf zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone.

UFC: Wann findet der Kampf zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone statt?

In der Nacht vom Samstag, 18. Januar, auf Sonntag, 19. Januar 2020, findet die UFC-Fight-Night statt und der absolute Kracher ist das Duell zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone.

Austragungsort ist, wie sollte es anders sein, Las Vegas die Stadt, die niemals schläft. Genauer gesagt die T-Mobile Arena, die 20.000 Zuschauern Platz bietet. Das Duell ist als Hauptkampf von UFC 246 angesetzt. Somit wird das Aufeinandertreffen aller Voraussicht nach nicht vor 5 Uhr deutscher Zeit beginnen.

UFC 246: Fight-Card

Alle Kämpfe der UFC 246 im Überblick:

Hauptkampf Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Weltergewicht Conor Mc Gregor Donald Cerrone Vorkämpfe Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Federgewicht Anfre Fili Sodiq Yussuff Frauen-Federgewicht Roxanne Modafferi Maycee Barber Leichtgewicht Nasrat Haqparast Drew Dober Federgewicht Grant Dawson Chas Skelly Schwergewicht Aleksei Oleinik Maurice Greene Leichtgewicht Anthony Pettis Carlos Diego Ferreira Fliegengewicht Tim Elliott Askar Askarov Frauen-Bantamgewicht Holly Holm Raquel Pennington Bantamgewicht Brian Kelleher Ode Osbourne

UFC: McGregor vs. Cerrone live im TV und Livestream

Conor McGregor: Wartet seit 2016 auf einen Sieg

1163 Tage: So lange ist es am 19. Januar 2020 her, dass Conor McGregor das letzte Mal als Sieger aus dem Octagon ging. Gegner damals war "The Underground King" Eddie Alvarez. Seitdem absolvierte der Ire nur noch einen UFC-Kampf, in dem er am 6. Oktober 2019 gegen Khabib Nurmagomedov unterlag.

Eigentlich hat McGregor nach der Niederlage und den negativen Schlagzeilen im Anschluss sein Karriereende bekanntgegeben. Nun folgt gegen Cerrone der Rücktritt vom Rücktritt.

Aber auch Donald Cerrone konnte keinen seiner beiden vergangenen Kämpfe für sich entscheiden. Und trotzdem ist der Fight das absolute Highlight der UFC-Fight-Night und das liegt nicht nur am McGregor-Combeback, sondern auch daran, dass Cerrone bis heute einen Rekord unter den UFC-Kämpfern hält. Keiner ging bislang öfter als Sieger aus einem Fight hervor (23).

McGregor vs. Cerrone: Head-to-Head

In Sachen Erfahrung hat Cerrone gegenüber McGregor klar die Nase vorne, aber ob das auch zum Sieg reichen wird, wird sich am 19. Januar zeigen.