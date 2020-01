Handball-EM LIVE: Österreich - Kroatien im TV und Livestream

Das österreichische Handball-Märchen geht weiter: Die 32:28-Gala gegen Nordmazedonien bescherte der ÖHB-Auswahl zum dritten Mal bei einer EM den Aufstieg in die Hauptrunde. Am Donnerstag (18.15 Uhr) trifft Österreich auf Kroatien. SPOX verrät, wie ihr die Partie im Livestream sowie im TV verfolgen könnt.

Nach starken Leistungen in der Gruppenphase wollen Österreichs Handball-Männer mehr. "Wenn wir wieder so eine Leistung aufs Parkett bringen, traue ich uns die eine oder andere Überraschung zu", sagt Keeper Thomas Eichberger vor den Duellen mit Kroatien, Spanien (Samstag), Deutschland (Montag) und Weißrussland (Mittwoch kommender Woche), allesamt in der Wiener Stadthalle.

Österreich vs. Kroatien im TV und Livestream

Die Rechte zur Handball-EM 2020 besitzt der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ORF. Auf ORF1 wird das Duell der österreichischen Nationalmannschaft gegen Kroatien ab 18:00 Uhr übertragen. Der Anpfiff zur Partie erfolgt um 18:15 Uhr.

Alternativ bietet auch die ORF-TVthek österreichweit einen Live-Stream an und anschließend an das Spiel auch Video-on-Demand-Highlights.

Der ÖHB-Spielplan zur Handball-EM 2020

Österreichs Handball-Männer haben bei der Heim-EM in Wien als Gruppensieger ohne Punktverlust den Sprung in die Hauptrunde geschafft.

Team 1 Team 2 Ergebnis Österreich Tschechien 32:29 Österreich Ukraine 34:30 Österreich Nordmazedonien 32:28 Österreich Kroatien 16. Jänner (18:15 Uhr) Österreich Spanien 18. Jänner Österreich Deutschland 20. Jänner Österreich Weißrussland 22. Jänner

Steckbrief von Österreich-Gegner Kroatien

Teamchef: Lino Cervar (69)

Schlüsselspieler: Domagoj Duvnjak (Rückraum, 31, THW Kiel), Luka Cindric (26, Rückraum, FC Barcelona)

Größte Erfolge:

Weltmeister 2003

Olympiasieger 1996 und 2004

EM-Silber 2008 und 2010

14. EM-Teilnahme

EM-Qualifikation: Gruppensieger

Teamchef Ales Pajovic: "Dürfen ein bisschen träumen"

Der sonst reservierte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic ließ nach dem Aufstieg in die Hauptrunde die Leinen etwas los. Jetzt dürfen wir ein bisschen träumen", so Pajovic.

"Es ist unglaublich. Drei Spiele, drei Siege, wir nehmen zwei Punkte mit. Wir sind so voll mit Selbstvertrauen, dass wir vielleicht eine Überraschung schaffen können", betonte Pajovic, der erst im April 2019 den am Schluss glücklosen Patrekur Johannesson abgelöst hatte.

