RB Leipzig, Spielplan: Die nächsten Gegner von RBL in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League

Die Winterpause ist so gut wie vorbei, für RB Leipzig geht es schon bald in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal weiter. Welche Gegner Leipzig in den kommenden Wochen erwarten und wo Ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

RB Leipzig, Spielplan: Diese Gegner warten nach der Winterpause

Schon am kommenden Samstag geht es für den Tabellenführer in der Bundesliga weiter, und zwar gegen Union Berlin. Los geht die Partie um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Hier findet Ihr den gesamten Spielplan der nächsten Wochen:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Auswärts Sa, 18.01.20 18.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig 1. FC Union Berlin Sa, 25.01.20 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt RB Leipzig Sa, 01.02.20 18.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig Borussia M'gladbach Di, 04.02.20 18.30 Uhr DFB-Pokal Eintracht Frankfurt RB Leipzig So, 09.02.20 15.30 Uhr Bundesliga Bayern München RB Leipzig Sa, 15.02.20 15.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig Werder Bremen Mi, 19.02.20 21 Uhr Champions League Tottenham Hotspur RB Leipzig Sa, 22.02.20 18.30 Uhr Bundesliga Schalke 04 RB Leipzig

Bundesliga live: RB Leipzig gegen Union Berlin im TV und Livestream

Die Partie zwischen Leipzig und Berlin am kommenden Wochenende könnt Ihr im Pay-TV sehen. Eine Stunde vor dem Anpfiff beginnt Sky mit der Vorberichterstattung, Martin Groß wird das Ganze kommentieren. Parallel könnt Ihr das gesamte Programm auch im Livestream verfolgen, Sky Go ist für sämtliche mobile Endgeräte verfügbar.

Wenn Euch das nicht genug Bundesliga ist, könnt Ihr auch auf DAZN vorbeischauen. Der Streamingdienst zeigt alle Freitagsspiele sowie über 100 Spiele der Champions League und die Europa League live und exklusiv in voller Länge. Das und viele weitere Live-Events könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen - anschließend kostet DAZN entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Union Berlin im Liveticker

Alternativ zur Übertragung im Bewegtbild findet Ihr alle Spiele von Leipzig auch in unserem Liveticker-Kalender . Hier geht es zum Liveticker zwischen Leipzig und Berlin.

Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Leipzig und der Union

Beide Mannschaften haben ihre letzten Testspiele gewonnen. Leipzig besiegte Zweitligist Osnabrück mit 2:0, die Eisernen setzten sich 3:2 gegen Ferencvaros Budapest durch.

Am Samstag empfängt in Leipzig das jüngste Team der Bundesliga das älteste. RBs Kader ist durchschnittlich 24,6 Jahre alt, Berlins 27,8 Jahre.

Im Hinspiel kassierte die Union ihre bislang höchste Niederlage der Saison. 0:4 verlor die Mannschaft zuhause zum Auftakt. Mit 48 Toren wartet am Samstag die beste Offensive der Liga.

Bundesliga, Tabelle: Die aktuelle Position von RB Leipzig

RB geht erstmals als Spitzenreiter in eine Bundesliga-Rückrunde, aktuell führt der Verein die Tabelle mit zwei Punkten Differenz vor Borussia Mönchengladbach an.