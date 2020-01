Handball-EM, Hauptrunde: Modus, Gruppen, Tabellen und Teams im Überblick

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

ZDF Sicher Dir jetzt den kostenlosen Probemonat auf DAZN und erlebe die Handball-EM live mit!

Handball-EM: Der Modus in der Hauptrunde

Die Mannschaften auf den Gruppenplätzen 1 und 2 ziehen in die Hauptrunde ein, die Teams auf den Plätzen 3 und 4 scheiden aus. Die beiden Gruppenersten nehmen das Ergebnis aus ihrem direkten Duell in die Hauptrunde mit und spielen dort nicht noch einmal gegeneinander. Die jeweils besten beiden Mannschaften der Vorrunden-Gruppen A, B und C kommen in Hauptrunden-Gruppe 1, die aus D, E und F in Hauptrunden-Gruppe 2. Die genauen Anwurfzeiten der Spiele dort werden noch festgelegt.

Hauptrundengruppe 1:

Platz Gruppe Team Punkte Direktes Ergebnis 1 A Kroatien 2 31:23 (gegen Weißrussland) 2 C Spanien 2 33:26 (gegen Deutschland) 3 C Deutschland 0 26:33 (gegen Spanien) 4 A Weißrussland 0 23:31 (gegen Kroatien) 5 B Österreich - - 6 B Gruppenzweiter - -

Hauptrundengruppe 2:

Platz Gruppe Team Punkte Direktes Ergebnis 1 D Norwegen - - 2 D Portugal - - 3 E Island - - 4 E - - - 5 F Slowenien - - 6 F - - -

Die Handball-EM live im TV und Livestream

Die Spiele des DHB-Teams werden - abwechselnd von ARD und ZDF - live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Mobile User können bei beiden Sendern außerdem auf einen kostenlosen Livestream zurückgreifen.

Auch Eurosport begleitet bis zu 18 Partien der Handball-EM live, im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Sendern aber nur Spiele ohne Beteiligung des DHB-Teams. Wer dort auf einen Livestream zurückgreifen möchte, kann das mit einem DAZN -Abo tun, mit dem Ihr via Eurosport -Channel ( Eurosport 1 und Eurosport 2 ) das gesamte Eurosport -Programm live verfolgen könnt.

Darüber hinaus hat DAZN auch im eigenen Programm absolute Spitzensport-Highlights. Egal ob Fußball (Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Boxen, Motorsport, UFC oder Hockey - beim "Netflix des Sports" ist für jeden etwas dabei.

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet Euch DAZN dabei lediglich 11,99 Euro monatlich, mit der Möglichkeit an jedem Monatsende problemlos zu kündigen, oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Die Handball-EM im SPOX-Liveticker

Bis zum Halbfinale tickern wir bei SPOX nur die Begegnungen der deutschen Mannschaft. Die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale werden dann auch ohne Beteiligung des DHB-Teams mitgetickert. Die nächste EM-Partie im SPOX -Liveticker ist das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Weißrussland .

Handball-EM: Die Gruppen im Überblick

* Fett markierte Mannschaften sind bereits für die Hauptrunde qualifiziert.

Gruppe A:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Kroatien 3 3 0 0 82:65 17 6 2 Weißrussland 3 2 0 1 94:88 6 4 3 Montenegro 3 1 0 2 70:84 -14 2 4 Serbien 3 0 0 3 72:81 -9 0

Gruppe B:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Österreich 2 2 0 0 66:59 7 4 2 Tschechien 2 1 0 1 56:57 -1 2 3 Nordmazedonien 2 1 0 1 51:52 -1 2 4 Ukraine 2 0 0 2 55:60 -5 0

Gruppe C:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 3 3 0 0 102:73 29 6 2 Deutschland 3 2 0 1 88:83 5 4 3 Niederlande 3 1 0 2 80:94 -14 2 4 Lettland 3 0 0 3 73:93 -20 0

Gruppe D:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 2 2 0 0 60:52 8 4 2 Portugal 2 2 0 0 55:49 6 4 3 Frankreich 2 0 0 2 51:56 -5 0 4 Bosnien-Herzegowina 2 0 0 2 50:59 -9 0

Gruppe E:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Island 2 2 0 0 65:53 12 4 2 Ungarn 2 1 1 0 50:49 1 3 3 Dänemark 2 0 1 1 54:55 -1 1 4 Russland 2 0 0 2 48:60 -12 0

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Slowenien 2 2 0 0 47:42 5 4 2 Schweden 2 1 0 1 53:42 11 2 3 Schweiz 2 1 0 1 52:58 -6 2 4 Polen 2 0 0 2 47:57 -10 0

Der Terminplan der Handball-EM 2020