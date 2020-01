Handball-EM: Tag 6 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Nach dem Zittersieg des DHB-Teams gegen Lettland am Montagabend können sich die deutschen Handballer am sechsten Tag der EM in aller Ruhe die möglichen Gegner in der Hauptrunde anschauen. Hier erfahrt, welche Teams im Einsatz sind und wo Ihr die Spiele verfolgen könnt.