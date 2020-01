Coppa Italia live im TV und Livestream sehen

In der Coppa Italia steht das Achtelfinale an. Welche Partien ausgetragen werden und wo Ihr die Spiele live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem Scudetto ist die Coppa Italia der lukrativste Titel im italienischen Fußball. Im vergangenen Jahr gewann Lazio Rom den Pokal. Der Titelverteidiger ist auch in dieser Saison noch im Wettbewerb vertreten.

Coppa Italia live sehen: TV-Übertragung, Livestream

Die Übertragungsrechte am italienischen Pokal-Wettbewerb hält in dieser Saison DAZN . Der Streaming-Dienst zeigt alle Achtelfinal-Partien live im Stream.

So laufen auf der Plattform am 14. Januar die drei Partien Neapel vs. Perugia, Lazio vs. Cremones sowie Inter vs. Cagliari ab 15 Uhr live auf DAZN. Gleiches gilt am Mittwoch, den 15. Januar, wenn für die Begegnungen Florenz gegen Bergamo, Milan gegen SPAL und Juventus gegen Udinese ein Livestream abrufbar ist.

Die Runde der besten 16 Teams beschließt das Spiel Parma gegen die Roma am 16. Januar, das ebenfalls in voller Länge zu sehen sein wird.

Neben dem Pokalwettbewerb könnt Ihr auf DAZN auch alle Partien der Serie A verfolgen. Zudem zeigt der Streaming-Dienst Europa-League-, Ligue-1- und Primera-Division-Spiele live. Hinzu kommen ausgewählte Spiele der Bundesliga und der Champions League.

Solltet Ihr noch keinen Account besitzen, könnt Ihr das Angebot einen Monat lang gratis testen. Anschließen kostet ein Abonnement entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum Gratis-Monat.

Coppa Italia: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

Mit dem FC Turin steht bereits die erste Mannschaft im Viertelfinale. Am vergangenen Donnerstag setzten sich die Turiner im Elfmeterschießen gegen den FC Genua durch.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung/Liveticker/Ergebnis 09.01. 21.15 Uhr FC Turin FC Genua 6:4 nach Elfmeterschießen 14.01. 15 Uhr SSC Neapel Perugia Calcio DAZN / LIVETICKER 14.01. 18 Uhr Lazio Rom Cremonese DAZN / LIVETICKER 14.01. 20.45 Uhr Inter Cagliari DAZN / LIVETICKER 15.01. 15 Uhr AC Florenz Atalanta Bergamo DAZN / LIVETICKER 15.01. 18 Uhr AC Milan SPAL Ferrara DAZN / LIVETICKER 15.01. 20.45 Uhr Juventus Turin Udinese Calcio DAZN / LIVETICKER 16.01. 21.15 Uhr AC Parma AS Rom DAZN / LIVETICKER

Coppa Italia im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt bei den Anstoßzeiten die einzelnen Spiele nicht live sehen, wollt aber dennoch keine entscheidende Szene verpassen? Dann seid Ihr in der Liveticker-Übersicht von SPOX genau richtig.

Wir haben zu allen Partien einen eigenen Liveticker im Angebot, mit dem Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Coppa Italia: Modus

Zur Spielzeit 2008/09 wurde der italienische Pokal reformiert. Dadurch steigen die Top-Teams erst im Achtelfinale ein. Genauer gesagt bedeutet das, dass die bestplatzierten Mannschaften der vergangenen Serie-A-Saison (Platz 1 bis 8) in der Runde der letzten Sechzehn gesetzt sind und in dieser auch Heimvorteil genießen.

Von dort an wird im K.o.-System gespielt. Während jedoch sowohl im Achtelfinale als auch im Viertelfinale nur eine Partie gespielt wird, gibt es im Halbfinale ein Hin- und Rückspiel. Das Endspiel wiederum wird auch nach einmal 90 Minuten entschieden.

Coppa Italia: Vereins mit den meisten Titeln