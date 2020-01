Handball-EM LIVE: Österreich (ÖHB-Team) - Nordmazedonien im TV und Livestream

Der Aufstieg in die Hauptrunde bei der Heim-EM ist für Österreichs Handball-Männer zum Greifen nahe. SPOX verrät euch, wo Österreichs letztes Gruppenspiel am Dienstag (18:15 Uhr) gegen Nordmazedonien im TV und Livestream zu sehen ist.

© GEPA

Am Sonntag feierten Nikola Bilyk und Co. mit einem 34:30 (18:17) über die Ukraine den zweiten Sieg im zweiten Spiel und können sich nun zum Abschluss von Vorrundengruppe B gegen Nordmazedonien am Dienstag (18.15 Uhr) eine Niederlage mit drei Toren leisten, um den Einzug in die Top Zwölf zu schaffen.

Konkret reicht der österreichischen Nationalmannschaft jeder Sieg, jedes Remis und jede Niederlage, wenn die Ukraine Tschechien besiegt ( hier geht's zu den detaillierten Szenarien für den Aufstieg ).

Österreich vs. Nordmazedonien im TV und Livestream

Die Rechte zur Handball-EM 2020 besitzt der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ORF. Auf ORF SPORT+ (weil zeitgleich der Damen-Slalom in der Flachau stattfindet) wird das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Nordmazedonien ab 18:00 Uhr übertragen. Angepfiffen wird die Partie schließlich um 18:15 Uhr.

Alternativ bietet auch die ORF-TVthek österreichweit einen Live-Stream an und anschließend an das Spiel auch Video-on-Demand-Highlights.

Handball-EM Tabelle Gruppe B

Platz Team Sp S U N T(GT TD Punkte 1. Österreich 2 2 0 0 66:59 7 4 2. Tschechien 2 1 0 1 56:57 -1 2 3. Nordmazedonien 2 1 0 1 51:52 -1 2 4. Ukraine 2 0 0 2 55:60 -5 0

Der ÖHB-Spielplan zur Handball-EM 2020

Für das ÖHB-Team begann die Handball-EM 2020 in der Gruppe B mit einem fulminanten 32:29-Erfolg über Tschechien. Nun steht das Spiel gegen die Ukraine auf dem Programm, ehe am letzten Spieltag der Gruppenfavorit Nordmazedonien wartet.