FC Bayern München – News und Gerüchte: Lothar Matthäus spricht über Hansi Flick und Hasan Salihamidzic

Lothar Matthäus glaubt nicht an ein zerrüttetes Verhältnis zwischen FCB-Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Serge Gnabry trainiert wieder mit Ball und Jerome Boateng wird Botschafter. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

© getty

Lothar Matthäus: Flick wollte Salihamidzic nicht angreifen

Lothar Matthäus glaubt nicht an ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic aufgrund der angespannten Personallage beim deutschen Rekordmeister, obwohl Flicks öffentliche Transfer-Forderung Salihamidzic zu ärgern schien ("Ich bin kein Freund von medialer Kaderplanung.")

"Das hat er mit Sicherheit nicht getan, um Salihamidzic anzugreifen, sondern höchstens, um ihn zu kitzeln", meint Matthäus in seiner Sky -Kolumne. Der ehemalige Bayern-Kapitän kann zudem die Handlung Flicks durchaus nachvollziehen. "Hansi spürt jetzt den Erfolgsdruck als Cheftrainer und möchte das Maximum erreichen", schreibt Matthäus.

Aber auch die Argumentation von Salihamidzic versteht er: "Wie immer ist es aber für eine Top-Mannschaft wie den FC Bayern alles andere als einfach, sich im Winter sinnvoll zu verstärken."

Trotz der dünnen Personaldecke reiche die Qualität in der Mannschaft auch aktuell aus, sagt Matthäus, der von einem "hochklassig" besetzten Kader spricht.

FC Bayern: Serge Gnabry trainiert wieder mit Ball

Serge Gnabry trainiert wieder mit Ball. Der Flügelstürmer verpasste weite Teile des Trainingslagers in Doha aufgrund von Achillessehnenproblemen. Am Montagnachmittag war Gnabry an der Säbener Straße nun wieder auf dem Platz zu sehen - mit Ball.

Den Rückrundenauftakt gegen die Hertha am Sonntag wird Gnabry aller Voraussicht dennoch verpassen.

FCB-Star Jerome Boateng wird Blutspende-Botschafter

Bayerns Innenverteidiger Jerome Boateng wird Blutspende-Botschafter. Boateng besuchte im Rahmen seines Engagements die 18 Jahre alte Miriam im Augsburger Universitätsklinikum. Miriam leidet seit ihrer Geburt an Blutarmut und benötigt alle drei Wochen eine Transfusion.

"Wir alle sind gefordert, Miriam und vielen anderen Menschen zu helfen. Eine Blutspende ist für jeden Einzelnen kein großer Aufwand, kann aber über Leben und Tod entscheiden", schieb Boateng auf Instagram.

