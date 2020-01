FC Barcelona entlässt wohl Ernesto Valverde - Nachfolger steht angeblich bereits fest

Der spanische Meister FC Barcelona wird sich übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Ernesto Valverde trennen. Ein offizielles Statement wurde bereits am Montagabend erwartet, bisher hat sich jedoch nur Valverdes Berater Inaki Ibanez zu Wort gemeldet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

"Ernesto wartet auf die Vertragsauflösung", wird Ibanez von El Chiringuito zitiert. Diese soll laut Goal -Korrespondent Ignasi Oliva am Dienstag bekanntgegeben werden. In einer Pressekonferenz mit Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu und Sportdirektor Eric Abidal soll zudem Valverdes Nachfolger präsentiert werden.

Als heißester Kandidat gilt Quique Setien. Der 61 Jahre alte Spanier war zuletzt Trainer von Real Betis. Im Juni 2019 kam es dort jedoch zur einvernehmlichen Trennung. Während seiner aktiven Karriere spielte Setien unter anderem für Atletico Madrid. Kurios: Setien ist der bisher letzte Trainer, der im Camp Nou gewann (4:3 im November 2018).

Neben Setien werden auch Garcia Pimienta, aktuell Trainer der zweiten Barca-Mannschaft, und Mauricio Pochettino geringe Chancen als Interimstrainer eingerechnet.

Quique Setien im Steckbrief

geboren 27. September 1958 in Santander (Spanien) Stationen als Trainer Racing Santander, Poli Ejido, Äquatorialguinea, CD Logrones, CD Lugo, UD Las Palmas, Real Betis Stationen als Spieler Perines Jugend, Racing Santander, Atletico Madrid, CD Logrones, Racing Santander, UD Levante

Xavi übernimmt im Sommer als Barca-Trainer

Nach Informationen von SPOX und Goal soll im Sommer Barca-Legende Xavi das Traineramt bei den Katalanen übernehmen. Zunächst stand zwar eine sofortige Anstellung im Raum, Xavi lehnte jedoch aus Respekt vor Valverde ab.

Fehlenden Respekt auf Seiten des Klubs hatte schon Xavis ehemaliger Mittelfeld-Partner Andres Iniesta bemängelt. "Barcelonas Verhalten zuletzt war etwas unschön", sagte der 35-Jährige im Gespräch mit Onda Cero .

Valverde der dritte Trainer, der als Tabellenführer gefeuert wird

Valverde wird der dritte Trainer in der Geschichte der Primera Division sein, der trotz Tabellenführung entlassen wird. Der Spanier geriet zuletzt vermehrt in die Kritik. Barca tritt nicht mehr mit der Dominanz aus den vergangenen Jahren auf, Valverde wird die fehlende Weiterentwicklung der Mannschaft vorgeworfen. Zudem blieb Barca in vier der letzten fünf Pflichtspiele ohne Sieg.

Valverde kam im Juli 2017 zum FC Barcelona, er übernahm das Traineramt von Luis Enrique. In zweieinhalb Jahren gewann Valverde zweimal die Meisterschaft sowie je einmal den Pokal und Superpokal mit Barca. In der Champions League schied er einmal im Viertelfinale gegen AS Rom (4:1, 0:3) und einmal im Halbfinale gegen Liverpool (3:0, 0:4) aus.

Ernesto Valverde: Die Bilanz beim FC Barcelona