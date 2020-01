Handball-EM: Beinahe-Blamage! Ganz schwaches DHB-Team zittert sich in die Hauptrunde

Deutschland hat in seinem dritten und letzten Vorrundenspiel bei der EM in Norwegen, Schweden und Österreich seinen zweiten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bezwang EM-Neuling Lettland mit 28:27 (16:11) und steht damit in der Hauptrunde. Allerdings zeigte das DHB-Team in der zweiten Halbzeit eine unterirdische Leistung.