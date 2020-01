NFL-Playoffs, Spielplan: Datum und Termine der Conference Championships

Facebook

NFL-Playoffs: Diese Teams stehen in den Conference Championship Finals

Noch vier Teams sind in den NFL-Playoffs vertreten und kämpfen in der AFC und NFC jeweils um den Einzug in den Super Bowl.

Die erste Begegnung bestreiten die Kansas City Chiefs und Tennessee Titans am 19. Januar um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Die Chiefs setzten sich nach einer spektakulären Aufholjagd mit 51:31 gegen die Houston Texans durch. Die Titans warfen die Baltimore Ravens raus (28:12).

Im Finale der NFC stehen sich die mit den San Francisco 49ers und Green Bay Packers die beiden besten Teams nach der Regular Season gegenüber. Beide Mannschaften wiesen nach 16 Partien eine Bilanz von 13-3 auf. Während sich die 49ers beim 27:10 gegen die Minnesota Vikings kaum Blöße gaben, lief es bei den Packers deutlich knapper. Am Ende gewannen sie mit 28:23 gegen die Seattle Seahawks.

Die Begegnungen im Überblick:

Datum und Uhrzeit Conference Heim Gast 19. Januar, 20.45 Uhr AFC Kansas City Chiefs Tennessee Titans 20. Januar, 0.40 Uhr NFC San Francisco 49ers Green Bay Packers

NFL-Playoffs: Conference Championship im TV und Livestream sehen

NFL-Playoffs: Die nächsten Termine im Überblick

Das große Finale der laufenden NFL-Saison, der Super Bowl, findet in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar statt. Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami. Titelverteidiger New England Patriots ist bereits in der Wild Card Round ausgeschieden.

In der traditionellen Halbzeitshow treten übrigens die Pop-Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira auf.