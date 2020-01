Facebook

© imago images

Die beiden Bundesligisten hätten sich bereits bei Nimes nach dem 17-jährigen Keeper erkundigt, der bislang nur in der zweiten Mannschaft der Franzosen zum Einsatz gekommen ist.

In den Fokus von S04 und RB dürfte Nazih vor allem durch die Tatsache geraten sein, dass er für Frankreichs U17-Nationalteam im vergangenen Jahr an der Europameisterschaft in Irland und der Weltmeisterschaft in Brasilien teilnahm. Dort war er allerdings nur Ersatzmann.