FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach: TV, Termin, Livestream

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach: Termin und Ort

Die Partie zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach steigt am 17. Januar um 20.30 Uhr. Austragungsort ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen, die 62.271 Zuschauern einen Platz bietet.

FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream

Alle Bundesligaspiele am Freitag werden live von DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt seit dieser Saison Übertragungsrechte am deutschen Oberhaus und zeigt auch alle Montagsspiele sowie Partien am Sonntag um 13.30 Uhr.

Darüber hinaus wird die Begegnung ausnahmsweise im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF live übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen kostenfreien Livestream via zdf.de an.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Die Begegnung zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach könnt Ihr auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen, solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel live zu sehen. Hier geht's zum Liveticker für Schalke gegen Gladbach .

Bundesliga: 18. Spieltag im Überblick

Neben dem Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach kommet es unter anderem zum Gastspiel des FC Bayern München in Berlin bei der Hertha. Die Münchner haben noch aus dem Hinspiel eine Rechnung offen, als sie nicht über ein 2:2 hinauskamen.

Datum - Anpfiff Heim Gast 17. Januar - 20.30 Uhr FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 18. Januar - 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Dortmund 18. Januar - 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg 18. Januar - 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt 18. Januar - 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 18. Januar - 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 18. Januar - 18.30 Uhr RB Leipzig Union Berlin 19. Januar - 15.30 Uhr Hertha BSC FC Bayern München 19. Januar - 18.00 Uhr SC Paderborn Bayer Leverkusen

Bundesliga: Die Tabelle nach der Hinrunde

RB Leipzig geht als Herbstmeister in die Rückrunde. Die Sachsen haben zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Mönchengladbach.