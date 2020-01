Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

"Sankt Pauli", schrieb der 15-jährige Stürmer als Antwort in seiner Instagram -Story. Zum Hintergrund: Moukoko spielte in der Jugend zwei Jahre lang für den FC St. Pauli, ehe er 2016 zum BVB wechselte.

In der aktuellen Saison steht Moukoko bei 22 Toren in 14 Ligaspielen für die U19 der Dortmunder. Zudem steuerte er in sechs Spielen in der Youth League vier Treffer bei. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2022.