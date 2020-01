VfB Stuttgart gegen FC Basel heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Marbella trifft der VfB Stuttgart am heutigen Montag auf den FC Basel. SPOX zeigt Euch, wann und wo Ihr das Testspiel im TV und Livestream sehen könnt.

Der VfB Stuttgart hat seine Zelte in Marbella am vergangenen Freitag aufgeschlagen und wird sich dort noch bis zum 19. Januar auf die zweite Sasionhälfte der 2. Bundesliga vorbereiten. Neben dem Testkick gegen Basel kommt es am 18. Januar zum Duell mit dem amtierenden ungarischen Meister und Pokalsieger MOL Fehevar.

In der zweithöchsten deutschen Spielklasse stehen die Schwaben nach 18 Spieltagen auf dem dritten Rang. Zu Spitzenreiter Arminia Bielefeld sind es drei Punkte Rückstand.

VfB Stuttgart gegen FC Basel heute live: Ort und Anpfiff

Das Testspiel des VfB Stuttgart wird im Football Center von Marbella ausgetragen. Das Stadion bietet knapp 5.000 Zuschauern einen Platz. Der Anpfiff der Partie ist auf 16 Uhr terminiert.

VfB Stuttgart - FC Basel heute live im TV und Livestream

Der VfB Stuttgart bietet gleich drei Möglichkeiten, das Testspiel gegen den FC Basel live zu sehen. Folgende kostenfreie Livestreams stehen zur Verfügung:

Im frei empfangbaren Fernsehen sowie im Pay-TV gibt es hingegen keine Live-Berichterstattung aus Marbella. Die Partie gegen MOL Fehevar wird ebenfalls live übertragen. Dazu liefert der VfB in den kommenden Tagen genauere Informationen, heißt es in einer Pressemitteilung.

VfB Stuttgart: Mario Gomez lässt Karriereende offen

Vereinslegende und Ex-Nationalspieler Mario Gomez sorgte dieser Tage für Schlagzeilen. Der 34-Jährige ließ seine Zukunft in einem Gespräch im spanischen Marbella zuletzt offen. "Das entscheide ich dann im Sommer", sagte Gomez, dessen Vertrag bei den Schwaben zum Saisonende ausläuft.

Eine große Rolle wird vermutlich der geplante Wiederaufstieg spielen, wie Gomez andeutete: "Mir macht es wahnsinnig viel Spaß im Moment. Jetzt geben wir Gas, dann steigen wir auf." Im Anschluss treffe er eine Entscheidung über seine Karriere.

Um den Aufstieg zu schaffen, hat der VfB auf der Trainerbank eine gravierende Veränderung vorgenommen. Tim Walter wurde kurz vor den Weihnachtsfeiertagen entlassen, ehe Pellegrino Matarazo übernahm. Der neue Coach, der unter anderem Co-Trainer von Julian Nagelsmann in Hoffenheim war, soll das große Ziel mit seiner modernen Trainingsart unter Dach und Fach bringen.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle