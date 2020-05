Drexler: "Formel 1 als Beitrag zum Comeback Österreichs"

Facebook

Sportlandesrat Christopher Drexler © Juergen Fuchs

Es sind oft die schlechten Zeiten, in denen sich Ähnlichkeiten zeigen. So wie jetzt. „In Zeiten von Corona hat sich gezeigt, wie ähnlich die Strukturen im Sport und der Kultur sind“, sagt Christopher Drexler, der ressortzuständige Landesrat. Denn eines hat sich schon zu Beginn der Krise abgezeichnet: „Wir, also Sport und Kultur, zählen zu den Hauptbetroffenen. Weil Sport und Kultur die Bereiche des Lebens sind, in denen die Menschen zusammenkommen. Da spielt sich das gesellschaftliche Leben ab, das ist Gesellschaft.“