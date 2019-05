In der Grazer List-Halle werden heute Abend nicht nur die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Mit dabei ist auch Thomas Morgenstern. Wir übertragen live.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cornelia Hütter und Lukas Klapfer waren die Vorjahressieger © GEPA pictures

Alles neu macht bekanntlich der Mai und so werden auch Jahr für Jahr im Wonnemonat die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Auch heute bietet die steirische Sporthilfe-Gala den perfekten Rahmen für diese Auszeichnung. In der Grazer Listhalle werden sich nicht nur die besten Sportler des Landes, sondern auch die Prominenz aus Sport, Gesellschaft und Wirtschaft die Klinke in die Hand drücken.