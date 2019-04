Facebook

Lennart Holzinger © GEPA pictures

Begonnen hat alles mit Schafen. „Ich musste Schafe einfangen, da habe ich gute Ausdauer bewiesen“, lacht Lennart Holzinger. Mittlerweile ist der 16-Jährige aus Lassing, der in Graz den Leistungssportzweig am BORG Monsberger besucht, aber der beste Läufer Österreichs in seiner Altersklasse. Dafür war aber mehr notwendig, als Schafe zu verfolgen.

Im Schnitt läuft Holzinger 70 bis 75 Kilometer in der Woche. Grundlagenläufe, Intervalle, Tempoläufe – das volle Programm. Langfristiges Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024. „Über welche Distanz, ist noch nicht klar“, sagt Holzinger. Die 800 Meter und 1500 Meter zählen aktuell zu den Favoriten. „Später dann vielleicht auch Läufe über zehn Kilometer oder den Halbmarathon.“ Egal über welche Distanz: „Ich hasse es, zu verlieren, und bin selten zufrieden mit meinem Ergebnis – auch wenn ich gewonnen habe.“

Lennart Holzinger Geboren: 2. August 2002

Sportart: Laufen

Verein: SC Liezen

Erfolge: ÖM U18 im Crosslauf, ÖM U18 über 800 und 1500 Meter in der Halle.

