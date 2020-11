Mit österreichischer Beteiligung?Neue American Football-Liga startet Sommer 2021 in Europa

Mit der European League of Football (EFL) geht eine neue europaweite Liga an den Start. Zunächst soll der Titel mit acht Teams aus zwei Ländern ausgespielt werden. In weiterer Folge könnten bis zu 20 Teams aus zehn Ländern teilnehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieht man die EFL in Zukunft auch in Österreich? © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Interessante Entwicklung für alle Fans des US-Sports. Ab Sommer 2021 geht eine europaweite American Football-Liga an den Start. Die von Juni bis September gespielte Meisterschaft läuft unter dem Namen "European League of Football" (ELF) und soll zu Beginn acht Mannschaften umfassen. Sieben Teams aus Deutschland (Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hildesheim, Ingolstadt) sowie der polnische Meister Wroclaw Panthers gehen in der ersten Spielzeit an den Start.

Geführt wird die Liga vom TV-Experten und ehemaligen Trainer Patrick Esume. Er leitet die Geschicke als Commissioner nach amerikanischem Vorbild. "Ziel ist es, in Europa eine Top-Liga zu etablieren, den größten Talenten eine Bühne zu bieten mit professionellen Strukturen", sagt der langjährige Erfolgstrainer und kritisiert dabei die derzeitige Situation in Deutschland. "Der Status des Amateurfootballs in Deutschland ist erschreckend und wird dem Sport und seiner Fanbasis einfach nicht gerecht."



Auch in Österreich erfreut sich der US-Sport immer größerer Beliebtheit. Einerseits verfolgen immer mehr Zuseher die National Football League (NFL) im TV, andererseits gab es abgesehen vom Corona-Jahr 2020 auch in der heimischen Austrian Football League (AFL) viele Zuseher. Möglicherweise ist die neue Liga also auch für österreichische Vertreter eine interessante Option.