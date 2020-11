Facebook

Lukas Dunner © GEPA pictures

Der Wiener Lukas Dunner (18) hat die Autorennserie Euroformula Open am Wochenende in Barcelona auf dem zweiten Gesamtrang beendet. Der fünffache Saisonsieger, der vier der 18 Rennen wegen des Antretens in der Formel 3 ausgelassen hatte, musste nur dem Teamkollegen Ye Yifei (CHN/11 Siege) den Vortritt lassen. In der Formel 3 waren die Ränge 12 und 13 seine besten Platzierungen. 2021 will Dunner weiter Formel 3 fahren, auch die Formel 2 ist laut Aussendung vom Montag ein Thema.