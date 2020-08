Facebook

Harte Worte von Ronnie O'Sullivan © GEPA pictures

Snooker-Superstar Ronnie O'Sullivan sieht in den Jung-Profis seiner Branche absolut keine Konkurrenz und geht mit dem Nachwuchs hart ins Gericht. "Die jüngeren Spieler, die da nachkommen, sind schon nicht so gut. Sie würden vielleicht als Amateure gut aussehen - oder nicht mal als Amateure. Viele von ihnen sind so schlecht", betonte der 44-jährige Engländer in einem BBC-Interview (Montag).

Er müsste wohl erst "einen Arm und ein Bein verlieren, damit ich aus den Top 50 falle. Nur deshalb sind wir wohl noch so gut dabei", erklärte der fünffache Weltmeister (zuletzt 2013). Bei der diesjährigen WM in Sheffield spielt O'Sullivan wieder um den Titel. Im Viertelfinale trifft der ehemalige Weltranglistenerste auf den ein Jahr älteren Waliser Mark Williams.

Die WM hätte eigentlich am 18. April beginnen sollen, wurde wegen der Coronavirus-Pandemie aber verschoben und findet nun noch bis 16. August im Crucible Theatre in Sheffield statt.