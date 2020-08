Thomas Bach, Chef des Internationalen Olympischen Komitees, will nicht über die Olympischen Spiele in Tokio spekulieren.

Thomas Bach will sich als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees angesichts der andauernden Coronakrise nicht an den Spekulationen über die Olympischen Spiele 2021 in Tokio beteiligen. "Wir wissen nicht einmal, ob wir morgen unsere Häuser noch verlassen können", sagte Bach im Interview des "Reutlinger Generalanzeiger".

"Gleichzeitig wird heftig über Einzelheiten spekuliert, wie das komplexeste Sportereignis der Welt in einem Jahr stattfinden kann. Lasst uns doch erstmal arbeiten, mit Spekulationen verlieren wir nur Zeit", sagte Bach weiter. Man müsse die Tokio-Spiele "anpassen an die Krise, in der wir leben. Wir leben nicht in einem Raumschiff, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir wollen deswegen Olympische Spiele, die dieser Krise angemessen sind", erklärte der Deutsche.