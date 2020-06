In der nordamerikanischen IndyCar-Serie wird wieder eine begrenze Anzahl an Zuschauern zugelassen. NASCAR plant sogar 30.000 Zuseher zuzulassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Indycar-Serie lässt ihre Stars wieder zu den Fans © Jason Behnken

Erstmals werde dies bei einer Doppelveranstaltung am 17./18. Juli auf dem Iowa Speedway der Fall sein, gab die Rennserie am Donnerstag bekannt. Die Saison hatte wegen der Coronavirus-Pandemie am 6. Juni mit fast drei Monaten Verspätung vor leeren Rängen in Forth Worth in Texas begonnen.

Die geplante Zahl der Zuschauer nannte die Rennserie vorerst nicht. Laut US-Medienberichten sollen aber rund 5.000 bis 6.000 Fans dabei sein können. Die Konkurrenzserie NASCAR hatte zuletzt bereits 1.000 Zuschauer zugelassen. Bei einem All-Star Rennen am 15. Juli in Tennessee sollen es sogar bis zu 30.000 sein. In der Motorsport-Königsklasse Formel 1 startet die Saison mit zwei Rennen am 5. und 12. Juli in Spielberg in der Steiermark noch ohne Zuschauer an der Strecke.