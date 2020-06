Facebook

Rasid Mahalbasic (ganz rechts) mit seinen Teamkollegen von Oldenburg © EWE Baskets Oldenburg

Neben dem Fußball ist Basketball die einzige große Mannschaftssportart in Deutschland, die sich entschlossen hat, einen Meister auf sportlicher Ebene zu küren. Dafür legten die Verantwortlichen der Liga dem Kabinett der bayrischen Staatsregierung ein ausgeklügeltes Sicherheits- und Hygienekonzept vor und erhielten grünes Licht. Gespielt wird ab 6. Juni ausschließlich in München, zehn Mannschaften nehmen daran teil.

Sieben Klubs haben sich gegen eine Fortführung der Meisterschaft auf diese Art und Weise ausgesprochen. Erleichtert wurde dieser Entschluss damit, dass es keinen Absteiger in dieser Saison geben wird. Die finalen Teilnehmer wurden in zwei Gruppen zu je fünf Teams eingeteilt. Nachdem jeder gegen jeden ein Mal gespielt hat, steigen die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe in das Viertelfinale auf. Ab diesem Zeitpunkt werden bis zum Finale die Halbfinal- und Final-Aufsteiger bzw. der spätere Meister in jeweils zwei Spielen ermittelt. Der neue deutsche Champion steht am 28. Juni fest.

Starke Saison

Mit dabei sind die EWE Baskets Oldenburg mit Rasid Mahalbasic. Der Klagenfurter zählt zu den Leistungsträgern des Klubs, er liegt in der Topscorer-Wertung der von US-Spielern dominierten Liga auf Rang 17. Bis zum Abbruch der Meisterschaft im März nahm Oldenburg in der Tabelle Platz fünf mit Blick Richtung Spitzenfeld ein. „Rang drei wäre für uns noch möglich gewesen“, erzählt Mahalbasic, der nach mehr als zwei Monaten ohne Basketball glücklich über die Fortsetzung der Liga ist.