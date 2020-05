Facebook

14.05 Uhr. Malaika Mihambo bei Carl Lewis

Die deutsche Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo wird künftig von einem der größten Leichtathleten der Sportgeschichte trainiert - vom neunfachen Olympiasieger und achtfachen Weltmeister Carl Lewis. Das erzählte die 26-Jährige in einem Interview der "Bild am Sonntag". Mihambo und Lewis lernten einander vor einigen Wochen bei einem Online-Termin kennen.

"Er ist der Athlet des Jahrhunderts. Beim Verfolgen der Weitsprung-Historie habe ich gesehen, dass er auch ein guter Sprinter war", sagte Mihambo. "Ich möchte mich als Athletin und als Mensch weiterentwickeln. Das ist in diesem Umfeld gegeben. Carl Lewis und Leroy Burrell, der mein Sprint-Trainer wird, waren jahrelang in der Weltspitze. Ich kann sehr viel von ihnen lernen, da sie den gleichen Weg gegangen sind", sagte die Weltmeisterin von 2019 in Doha, die im August nach Houston/Texas ziehen wird.

13.50 Uhr. Positive Tests in der English Football League

In der zweithöchsten englischen Fußball-Liga sind zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die English Football League (EFL) am Samstagabend bekannt. Welche Akteure der 24 Clubs betroffen sind, wurde nicht verlautet. Man habe jedenfalls 1.058 Tests bei Spielern, Trainern und Club-Mitarbeitern durchgeführt. Die positiv Getesteten begeben sich nun in Selbstisolation.

In der League Championship gibt es reichlich Österreich-Bezug. Bei Abstiegskandidat Barnsley ist Gerhard Struber Trainer, Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier, Tormann Samuel Sahin-Radlinger und Patrick Schmidt gehören zum Spieler-Kader. Andreas Weimann stürmt für Bristol City, bei Middlesbrough steht Goalie Dejan Stojanovic unter Vertrag.

13.00 Uhr. Judo-Nationalteam trainiert in Mittersill ohne Körperkontakt

Österreichs Judo-Nationalteam hat sich am Freitag in Mittersill in einem Sporthotel einquartiert und wird dort in der dazugehörigen Sporthalle in "vollständiger Isolation" bis 12. Juni trainieren, wie der ÖJV bestätigte. Die Athleten wurden vor Beginn des Trainingslagers einem PCR-Test unterzogen, alle Tests waren negativ.

Trainiert werde unter Einhaltung der geltenden Vorschriften. "Aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstandes ist kein Judotraining im herkömmlichen Sinn möglich. Stattdessen stehen Teambuilding, Athletiktraining und technische Analysen im Vordergrund", teilte ein Verbandssprecher mit. Tägliche Tests seien für die Teilnehmer nicht notwendig, da sie einen "exklusiven Bereich haben und es zu keinerlei Kontakt mit Außenstehenden kommt".

Der Judoverband hatte dem Sportministerium ein Hygiene- und Sicherheitskonzept ("Strenger als jenes des ÖFB") für Training mit Körperkontakt vorgelegt, dieses habe aber in der aktuellen Verordnung keine Berücksichtigung gefunden und könne dementsprechend gegenwärtig auch noch nicht so umgesetzt werden.

"Der ÖJV ist mit dem Ministerium und dem Büro des Vizekanzlers in Kontakt und hofft auf Genehmigung der Unterschreitung des Mindestabstandes und dem damit verbundenen vollständigen Judotraining für diese Gruppe unter den strengen Präventionsvorkehrungen", heißt es weiters. Derzeit dürfen Kontaktsportarten, zu denen die Kampfsportarten, aber auch Basketball oder Handball zählen, nur unter Einhaltung des Zwei-Meter-Mindestabstandes ausgeübt werden. Davon ausgenommen ist die Fußball-Bundesliga.