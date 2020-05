Facebook

MOTO-PRIX-GBR-MOTOGP © (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS)

Am Donnerstag bestätigten die FIM und die Dorna die endgültige Absage des britischen MotoGP-Laufs in Silverstone. Geplant war das Rennen Ende August (28. bis 30.). Nun ist 2020 das erste Jahr, in dem die MotoGP zum ersten Mal in der rund 70-jährigen Geschichte auf der britischen Insel abgesagt werden muss.