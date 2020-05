Das Präventionskonzept der Fußball-Bundesliga kommt am Freitag im ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau im Klagenfurter Wörthersee-Stadion erstmals bei einem Spiel zur Anwendung. In dem 24-seitigen Dokument sind unter anderem Maßnahmen festgehalten, die eine Ansteckung von Spielern, Betreuern etc. verhindern sollen. Die wichtigsten Punkte:

Das Cupfinale findet heuer unter neuen Voraussetzungen statt © GERT EGGENBERGER

UNTERTEILUNGEN VON PERSONEN: Bei einem Geisterspiel sollen maximal 200 Personen im Einsatz sein, sie werden in drei Gruppen unterteilt: Die rote Gruppe (maximal 75 Menschen pro Spiel) umfasst Spieler, Schiedsrichter, Trainer, medizinisches Personal oder Teammanager, also all jene Personen, welche die geltenden Abstandsregeln nicht einhalten können. Zur orangen Gruppe (50) zählen zum Beispiel Ordner, Mitarbeiter der TV-Produktion und Fotografen, zur gelben Gruppe (75) Journalisten oder Club-Offizielle.

EMPFEHLUNGEN FÜR PRIVATEN BEREICH: Mitgliedern der roten Gruppe wird empfohlen, Kontakte mit haushaltsfremden Personen zu vermeiden, weitgehend in den eigenen vier Wänden zu bleiben, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, die eigenen Kontaktpersonen zu notieren und deren Gesundheitszustand - so wie den eigenen - genau zu beobachten. Die Gruppe-Rot-Personen müssen ein "Gesundheitstagebuch" führen und sich einmal pro Woche einem PCR-Test unterziehen.

VORGEHENSWEISE BEI BESTÄTIGTEN FÄLLEN: Der Infizierte kann nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Der medizinische Verantwortliche des jeweiligen Clubs muss informiert und eine Selbstisolation angetreten werden, es ergeht eine Information an die Gesundheitsbehörden und an die Bundesliga. In Kenntnis gesetzt werden alle Kontaktpersonen der roten Gruppe, eventuell auch das gegnerische Team, sofern 48 Stunden vor Auftreten der Symptome bzw. eines positiven Tests ein Kontakt erfolgte. An diese Personen ergeht eine Aufforderung zur Selbstisolation. Das Verlassen der eigenen vier Wände ist für sie nur noch für Training und Spiel erlaubt. An allen Kontaktpersonen der roten Gruppe werden PCR-Tests durchgeführt.

PRÄVENTIONSMAßNAHMEN BEI SPIELEN: Spielern und Trainern wird die Anreise mit dem eigenen PKW empfohlen, bei Busreisen gibt es Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die Aufenthaltsdauer in den ständig zu reinigenden Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, angrenzende, freie Räumlichkeiten sind als zusätzliche Umkleidemöglichkeiten zu nutzen und der Mindestabstand von einem Meter ist zu gewährleisten, auch im Spielertunnel. Das Einlaufen erfolgt zeitlich getrennt, es gibt keine Kinderbegleitung. Die Teams stellen sich nicht wie gewohnt zur Begrüßung auf, es gibt kein Abklatschen. Auf der Bank muss der Abstand von einem Meter eingehalten werden, notfalls dadurch, dass Ersatzspieler auf der Tribüne Platz nehmen.

Es werden maximal fünf Ballkinder pro Spiel eingesetzt, deren Hauptaufgabe vor allem die Desinfektion der Bälle ist. Die Ballkinder müssen symptomfrei sein und, sollten sie minderjährig sein, das Einverständnis ihrer Eltern haben. Rund um das Spielfeld werden mindestens 20 Bälle aufgelegt. Beim Torjubel soll Körperkontakt, "wenn unbedingt nötig", ausschließlich über Ellbogen oder Füße erfolgen. Es wird empfohlen, beim Jubeln den Ein-Meter-Abstand einzuhalten.

WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG: Red Bull Salzburg wird mit Unterstützung von zwei bis drei weiteren Vereinen eine wissenschaftliche Studie gemeinsam mit der Paracelsus Universität in Salzburg zu einem umfangreichen Contact-Tracing in Auftrag geben, deren Daten und Erkenntnisse mit dem Gesundheitsministerium geteilt werden. Damit sollen allgemeine Rückschlüsse für die weitere Vorgehensweise in verschiedensten Bereichen - zum Beispiel bei der Öffnung von anderen Mannschaftssportarten - gezogen werden können.