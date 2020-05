Deutschland Einkaufswagenfußball erheitert das Internet

Facebook

Das erste Einkaufswagen-Duell im Fußball © Screenshot

Beinahe der gesamte deutsche Amateurfußball steht aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit still. Einige Akteure konnten den Saisonstart aber anscheinend nicht mehr erwarten und traten in einem ganz besonderen Kick gegeneinander an. In einem YouTube-Video ist das fiktive Spiel zwischen dem SC Einheit Bahratal Berggießhübel und dem SV Königstein zu sehen.

Das Duell hat dabei ganz besondere Vorzeichen. Einerseits sorgten Mundschutzmasken für niedrige Ansteckungsgefahr, andererseits hielt ma den Abstand von zwei Metern genau ein. Beide Teams traten nämlich mit Einkaufswagen gegeneinander an. Diese machten das Spiel mit Sicherheit nicht besser aber auf jeden Fall lustiger.