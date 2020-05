Der 18. Mai Trump träumt von "Normalität mit großen Zuschauermengen"

Facebook

Der 18. Mai im Überblick

10.15 Uhr. Verband rechnet mit Leichtathletik-Meisterschaften ab August

Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) rechnet damit, gemäß den weiteren Corona-Lockerungsplänen im August erste Stadion-Staatsmeisterschaften abhalten zu können. Für Laufbewerbe ab 800 m sei dies aufgrund der Abstandsregeln aber unwahrscheinlich, so ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis. Man wolle aber möglichst viele Meisterschaften durchführen und plane dafür auch mit Oktober-Terminen.

9.25 Uhr. Trump berichtete von seinen Golf-Wünschen

Bei einem Anruf in einer Golf-Sendung auf NBC hat US-Präsident Donald Trump von seinen Vorstellung der Zeit nach dem Coronavirus berichtet. "Wir wollen nicht, dass sie (die Zuschauer, Anm.) Masken tragen müssen, so wie wir das in den vergangenen Monaten getan haben", sagte Trump.

"Wir wollen zurück zu der Normalität mit großen Zuschauermengen, wenn sie praktisch übereinanderstehen und Spaß haben und sich keine Sorgen machen", so Trump während der TV-Übertragung einer Golf-Partie für den guten Zweck zwischen Rory McIlroy und Dustin Johnson gegen Rickie Fowler und Matthew Wolff weiters. Den Sieg trugen der Weltranglisten-Erste McIlroy und Johnson davon.

Das Benefiz-Spiel war das erste live im Fernsehen zu sehende Golf-Match, seit die PGA Tour wegen der Pandemie ihre Saison unterbrochen hat. Am kommenden Wochenende kommt es ebenfalls für den guten Zweck zu einer Neuauflage des Golf-Duells zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson, die dieses Mal auch in Teams antreten und mit den Football-Stars Peyton Manning und Tom Brady spielen. Das erste Turnier auf der PGA Tour ist für den 11. Juni im texanischen Fort Worth geplant. Zuschauer wird es für mindestens einen Monat nicht geben.

9.08 Uhr. Schwere Vorwürfe gegen Baker und Dunbar

Die beiden eines Raubüberfalls verdächtigen NFL-Profis DeAndre Baker und Quinton Dunbar sind auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden. Den Football-Spielern wirft die Polizei von Miramar in Südflorida laut Haftbefehl vor, auf einer Party am Freitag nach einem Streit andere Menschen bedroht und beraubt zu haben.

Der 22 Jahre alte Baker, der für die New York Giants spielt, soll eine Pistole gezogen und gemeinsam mit dem 27 Jahre alten Dunbar (Seattle Seahawks) Bargeld und wertvolle Uhren geraubt haben. Baker zahlte 200.000 US-Dollar Kaution (umgerechnet 185.219 Euro), Baker hinterlegte 100.000 US-Dollar (92.609 Euro). Beide hatten sich tags zuvor gestellt.

US-Medien berichten, dass die Anwälte der beiden Sportler in einer Stellungnahme davon sprechen, dass es entlastende Videoaufnahmen und Zeugen gebe, die die Unschuld beider Footballer beweise.

8.50 Uhr. Gehaltsobergrenze für Rummenigge nicht ausgeschlossen

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann sich eine Gehaltsobergrenze im Profi-Fußball vorstellen. Es sei "nicht ausgeschlossen, dass man einen neuen Anlauf nimmt", sagte der 64 Jahre alte Funktionär auf Sky auf die entsprechende Frage. "Die Gehaltsobergrenze ist meiner Meinung nach eine interessante Diskussion." Rummenigge erinnerte allerdings daran, dass er mit Michel Platini, dem früheren Chef der Europäischen Fußball-Union UEFA, diverse Male bei der Europäischen Union in Brüssel vorstellig geworden sei. "Leider hat er sich immer eine blutige Nase geholt, obwohl alle großen Clubs in Europa diese Idee unterstützt haben, weil man uns mitgeteilt hat, es ist nicht in Einklang zu bringen mit den Wettbewerbsgesetzen in Europa und dementsprechend hatte das damals keine Chance", sagte Rummenigge. "Ob die Situation heute anders ist, ist schwer zu bewerten", meinte der Bayern-Chef.

Der Salary Cap, die Gehaltsobergrenze, könnte den Profi-Fußball für Fans wieder nahbarer machen. Die Coronavirus-Pandemie und die finanziellen Schwierigkeiten vieler Vereine sowie die Image-Krise des Fußballbetriebs haben bei einigen für ein Umdenken gesorgt. Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), will das Thema in den kommenden Monaten zügig vorantreiben. Laut DFL-Wirtschaftsreport gaben die 18 Bundesliga-Clubs in der Saison 2018/19 insgesamt 1,43 Milliarden Euro für Profifußballer und den Trainerstab aus. Sollte man sich für eine Gehaltsobergrenze entscheiden, müsse man auch alle Konsequenzen daraus ziehen, meinte Rummenigge. "Ich glaube nicht, dass wir hier amerikanische Sportarten wollen, da gibt es keinen Aufstieg, keinen Abstieg. Das ist ja wichtiger Bestandteil des Fußballs", sagte der Vorstandschef des FC Bayern München.