Zahlreiche sportliche Höhepunkte hätten im heurigen Jahr noch über die Bühne gehen sollen, man denke nur an die Olympischen Spiele in Tokio , die Fußball-Europameisterschaft oder die Tennis-Grand-Slams , um nur ein paar wenige zu nennen. Doch momentan ist noch völlig ungewiss, wann und wo die nächsten Veranstaltungen stattfinden werden.

Welche Bedeutung hat die weiße Flagge in der Formel 1?

Welche Mannschaft verlor in der seit 1992/93 ausgetragenen Fußball-Champions League der Männer die meisten Endspiele?

Welche American-Football-Mannschaft bestritt als einziges NFL-Team noch keine Partie der Regular Season in London?

In welcher Stadt fand ein Fußball-Champions-League-Finale der Männer statt?

Kaley Cuoco, besser bekannt als "Penny" aus "The Big Bang Theory", versuchte in ihrer Jugend in einer Sportart Fuß zu fassen, bevor sie sich voll der Schauspielerei widmete. Welche Sportart übte die Kalifornierin aus?