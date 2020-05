Facebook

Hans Niessl informiert heute ab 11.55 Uhr © Gepa

Der frühere Landeshauptmann des Burgenlands und nunmehrige Sport-Austria-Präsident Hans Niessl warnt vor einem Wegsterben vieler der insgesamt 15.000 Sportvereine des Landes. "Ein Universitätsprofessor hat einmal gesagt, Bewegungsmangel ist die Seuche des 21. Jahrhunderts. Wenn es die Vereinsstrukturen nicht mehr gibt, wie viele werden dann in Zukunft noch Sport treiben?"

In diesem Zusammenhang forderte Niessl einmal mehr die Freigabe der 100-Millionen-Euro-Hilfe für den Sport. Über den diesbezüglichen Status quo will Sport Austria die zwei Millionen Sportvereinsmitglieder mit einem offenen Brief am 13. Mai informieren. "Der Sport erspart dem Gesundheitssystem jährlich 530 Millionen Euro. Wenn es einmal keinen Spitzen- und Breitensport mehr gibt, wird das für das Gesundheitssystem einen extremen Schaden verursachen", sagte der 68-Jährige.

Dazu gibt es heute ab 11.55 Uhr eine Pressekonferenz mit Niessl, Ski-Präsident Peter Schröcksnadel und ÖFB-Chef Leo Windtner. Hier geht es zum Livestream.