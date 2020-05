Der Film "Seabiscuit" aus dem Jahr 2003 erzählt die Geschichte des gleichnamigen Rennpferds, dass in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg in den USA für Furore sorgte. In der "List of the Top 100 U.S. Racehorses of the 20th Century" wird "Seabiscuit" allerdings nur auf Rang 25 gelistet. Sein Großvater ist die Nummer eins. Wie heißt das berühmte Pferd?