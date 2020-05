Facebook

Im Rebenland gibt es heuer keine Rallye © GEPA pictures

News-Überblick vom 8. Mai

16.02 Uhr: Lavanttal- und Rebenland-Rallyes endgültig abgesagt

Nach der corona-bedingten terminlichen Verschiebung sind nun die Lavanttal-Rallye in Wolfsberg (K) sowie die Rebenlandy-Rallye in Leutschach (ST) endgültig abgesagt worden. Beide Läufe hätten zur österreichischen Rallye-Meisterschaft 2020 gezählt. Die Veranstaltungen sollen aber 2021 wieder stattfinden, versicherten die Veranstalter am Freitag.

Laut Horst Werner Nadles, dem Obmann des MSC Lavanttal, habe man im vergangenen Jahr 50.000 Besucher gezählt. "Wir sind damit für die Regierung eine absolute Großveranstaltung, deren Durchführung derzeit und auch in naher Zukunft nicht mit Sicherheit abzusehen ist." Obwohl auch die Wechselland-Rallye bereits vor der Corona-Krise abgesagt worden ist, besteht nach wie vor die Chance auf eine gültige Staatsmeisterschaft. Dafür müssten aber die noch ausständigen Rallyes Weiz, Niederösterreich und Waldviertel stattfinden. Vier Läufe sind für eine Wertung erforderlich.

15.54 Uhr: Kuttin sagte Frankreichs Verband wieder ab

Das Engagement von Österreichs Ex-Herren-Skisprung-Cheftrainer Heinz Kuttin als Coach des französischen Nationalteams hat sich offenbar zerschlagen. Wie die Zeitung "L'Equipe" am Donnerstagabend berichtete, habe der Kärntner seine Zusage wieder zurückgezogen. "Wir sind alle menschlich verletzt, wir fühlen uns ein wenig betrogen", wurde Frankreichs Sportdirektor Jerome Laheurte zitiert.

Laut "L'Equipe" liegen Kuttin, dessen geplante Verpflichtung Laheurte am Montag bestätigt hatte, Angebote attraktiverer Teams vor. Der fertige Vertrag sei von Kuttin nicht mehr retourniert worden, sagte Laheurte, am Mittwoch habe ihm der 49-Jährige dann telefonisch abgesagt.

13.31 Uhr: "Corona-Rebell" sorgt in Spanien für Aufsehen

Rafael Gimenez wird zum "Corona-Rebell" in Spanien. Der 26-jährige Fußball-Profi von Zweitliga-Tabellenführer Cadiz hat sich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus geweigert, die Arbeit auf dem Trainingsgelände des Vereins wiederaufzunehmen. "Ich denke vorerst nicht daran, wieder Fußball zu spielen. Und ich werde natürlich auch auf mein Gehalt verzichten", sagte er in spanischen Medien.

Er habe "riesige Angst" und sei ein Mann "von Prinzipien", betonte Gimenez. "Für mich haben meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Töchter Vorrang." Er werde erst dann wieder Fußball spielen, wenn es einen Impfstoff oder ein Medikament für Covid-19 gebe. "Und wenn man mich deshalb im Fußball nicht haben will, dann arbeite ich halt im Lokal meiner Familie", sagte Gimenez.

Die Spieler von Cadiz und aller Teams der ersten und zweiten Liga waren diese Woche zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Clubs gekommen. Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart der Saison zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen. Seit dem 12. März ist der Spielbetrieb unterbrochen. Mit mehr als 26.000 Toten und 220.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt.

13.29: Dortmund rechnet mit Jahresverlust

Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund (BVB) rechnet nach einem Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten im gesamten Geschäftsjahr mit einem Verlust. Zwar will der Vorstand um Geschäftsführer Joachim Watzke weiter keine konkrete Prognose abgeben, er rechnet aber laut einer Mitteilung vom Freitag nicht mit einem positiven Konzernjahresergebnis im Geschäftsjahr 2019/20 (Ende Juni). Im dritten Quartal fuhr der BVB noch einen Gewinn von 1,1 Millionen Euro ein nach 29,4 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz fiel auf 79,8 Millionen nach 83,7 Millionen vor zwölf Monaten.

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung von Borussia Dortmund sei der Fortgang der Coronavirus-Pandemie und deren Auswirkungen auf das öffentliche Leben von wesentlicher Bedeutung, hieß es. Vor allem künftige Beschlüsse von Bund und Ländern beeinflussten den Konzern nach eigenen Angaben. Unsicherheiten und Unwägbarkeiten blieben trotz der für den 16. Mai angepeilten Wiederaufnahme des Spielbetriebs der aktuellen Bundesliga-Saison.

12.07 Uhr: England-Teamspieler Walker fühlt sich von Medien belästigt

Englands Fußball-Teamspieler Kyle Walker hat neuerliche Verstöße gegen die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingeräumt. Der Verteidiger von Manchester City fühlt sich aber durch die Berichterstattung britischer Medien belästigt. "Das betrifft nun nicht mehr nur mich allein, sondern auch die Gesundheit meiner Familie und meiner kleinen Kinder", schrieb er auf Twitter und Instagram.

Die Boulevard-Zeitung "The Sun" hatte berichtet, Walker habe die in Großbritannien geltenden Ausgangsbeschränkungen innerhalb eines Tages mehrfach missachtet, und dazu Fotos veröffentlicht. Der 29-Jährige soll unter anderem an einer Geburtstagsparty seiner Schwester teilgenommen und seine Eltern besucht haben. Walker bestätigte beides. Im März hatte Walker selbst noch dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben.

09.24 Uhr: Mitspracherecht für Profis bei Premier-League-Neustart

Die englische Premier League will vor einem angestrebten Neustart auch die Fußballprofis zu Wort kommen lassen. Wie die Zeitung "The Guardian" (Freitag) berichtete, sollen am kommenden Montag Spieler-Vertreter von allen 20 Clubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können. Vorher wollen sich die Anteilseigner der Premier League zusammenschalten.

Sergio Aguero, argentinischer Torjäger des Tabellenzweiten Manchester City, hatte jüngst Bedenken wegen einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs geäußert. Dem Sender El Chiringuito TV hatte er gesagt, dass die Mehrheit der Spieler Angst habe.

Britische Medien spekulieren, dass die Premier League ab Mitte Juni ohne Zuschauer fortgesetzt werden könnte. Laut "The Times" soll die Regierung die Pläne für einen Saison-Restart am 12. Juni unterstützen. Am Sonntag will Premierminister Boris Johnson Pläne für die Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus in Großbritannien vorstellen.

06.27 Uhr: Formel 1: Tottenham-Star Son beendete Militärausbildung in Südkorea



Der südkoreanische Fußballstar Son Heung-min hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet. Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag.

Son sei unter den fünf besten der 157 Teilnehmer der Ausbildung gelandet. Der 27-jährige Stürmer von Tottenham Hotspur nutzte die wegen der Corona-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen. Weil er mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde Son vom regulären Militärdienst freigestellt.