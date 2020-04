Vor 60 Jahren Als sich das Wiener Stadion ins Maracana "verwandelte"

Derzeit und wohl auch noch länger werden Fußballstadien nicht von Besucherscharen gefüllt. Das Corona-Virus vereitelt zum Leidwesen vieler das frenetische Anfeuern live vor Ort. Ganz anders war die Situation im Oktober vor 60 Jahren im Wiener Stadion, das durch den regen Besucheransturm an Verhältnisse des brasilianischen Fußballtempels Maracana erinnerte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf ein volles Stadion werden Mannschaften noch länger warten müssen © HANS PUNZ

Durch die Erweiterung vom Wiener Architekten Theodor Schöll im Jahre 1956 hätten 92.708 Personen einem Sportereignis im Wiener Stadion beiwohnen können. Einen Höhenflug der österreichischen Nationalmannschaft geschuldet, die nach einem heroischen 4:1-Erfolg gegen Schottland mit dem Wunderteam der 1930er Jahre verglichen wurde, erfreute sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit. Angeheizt von einer des Landes überschwappenden Euphorie stürmten am 30. Oktober 1960 90.276 Zuseher in das fast ausverkaufte Stadion in Wien.

Den hohen Erwartungen folgte wie so oft im österreichischen Fußball der Aufprall auf die knallharte Realität. Österreich verlor folglich gegen Spanien klar und deutlich mit 0:3 und die mehr als 90.000 Zuseher mussten enttäuscht ihre Heimreise antreten. Auch wenn die Corona-Krise ausgesessen sein wird und wieder Zuseher ihren Stars auf die Beine schielen dürfen, wird der Rekord von vor 60 Jahren wohl weiter Bestand haben, nicht zuletzt aufgrund ausgeweiteter Sicherheitsnormen und einer beschränkten Kapazität von 48.500 im Wiener Ernst-Happel-Stadion.