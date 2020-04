Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Jordan © AP

Zahlreiche sportliche Höhepunkte hätten im heurigen Jahr noch über die Bühne gehen sollen, man denke nur an die Olympischen Spiele in Tokio, die Fußball-Europameisterschaft oder die Tennis-Grand-Slams, um nur ein paar wenige zu nennen. Doch momentan ist noch völlig ungewiss, wann und wo die nächsten Veranstaltungen stattfinden werden.

Damit unseren sportaffinen Lesern nicht zu langweilig wird, bereiten wir jeden Tag ein Quiz vor - aber seien Sie gewarnt, es wird alles andere als leicht. Die Fragen reichen von Fußball über Leichtathletik bis hin zu Turnen. Ein kleiner Tipp: Lassen Sie sich durch Fotos nicht auf die falsche Fährte führen.

Hier kommen Sie zum Quiz: