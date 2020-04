Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 25. April

16.21 Uhr: Lazio-Präsident fordert baldigen Ligastart

Nach einer fast zweimonatigen Fußball-Zwangspause wegen der Corona-Krise hat der Präsident von Lazio Rom eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der italienischen Serie A gefordert. Claudio Lotito nannte dafür vor allem finanzielle und psychologische Gründe. "Der Fußball in Italien ist eine große Industrie und garantiert der Staatskasse 1,2 Milliarden Euro an Steuergeldern", sagte Lotito.

Von einem Neustart der Liga würden auch andere Sportarten und das italienische Olympische Komitee profitieren, sagte der Unternehmer dem TV-Sender Rai 3. "Das CONI wird mit 460 Millionen Euro finanziert, der Fußball sorgte für Milliarden an Erträgen."

Zudem erinnerte der Präsident des Tabellenzweiten, der einen Punkt hinter Juventus Turin liegt, auch an die gesellschaftliche Rolle. "Der Fußball hat einen riesigen sozialen Wert, und unsere Geschichte, die Geschichte der Römer, ist durch Brot und Spiele gekennzeichnet." Dieser Aspekt solle berücksichtigt werden, fand er.

Italien wurde von dem Coronavirus schlimm erwischt, das öffentliche Leben ist seit mehreren Wochen weitgehend gelähmt. Auch der Fußball als liebstes Hobby der Italiener wurde komplett gestoppt.

Die 20 Serie-A-Vereine hoffen auf eine Lockerung der Ausgangssperren durch die Regierung Anfang Mai, sodass sie zumindest wieder trainieren können. Einen Plan dafür hat der italienische Verband in der vorigen Woche an die Politik übergeben.

15.18 Uhr: Polen will Ende Mai wieder Fußballspielen

In zahlreichen europäischen Ländern steht die Wiederaufnahme der Fußballmeisterschaften zur Debatte. Solche Signale kommen auch aus Polen. Premierminister Mateusz Morawiecki kündigte den Wiederbeginn für Ende Mai an. Die Spiele sollen als Geisterspiele durchgeführt werden. Der Plan sei mit dem Sportministerium und den Gesundheitsbehörden koordiniert, sagte Morawiecki.

Nach 26 von 37 Runden führt in der Meisterschaft Legia Warschau acht Punkte vor Piast Gliwice.

13.07 Uhr: Leichtathletik-Weltverband wird "Doper werden erwischt"

Leichtathletik-Weltverbandschef Sebastian Coe hat mögliche Doper in Zeiten der Corona-Krise vor Sportbetrug gewarnt. "Ich möchte eine ganz klare Botschaft an die Athleten senden: Sitzen Sie nicht da und denken Sie, dies sei eine testfreie Zeit! Das ist sie nicht", sagte der Präsident von World Athletics in einem Interview der Deutschen Welle. Außerdem kündigte er Finanzspritzen für Sportler an.

Seit Ausbruch der Pandemie wurde in vielen Ländern das Doping-Kontrollprogramm heruntergefahren. Das öffnet mutmaßlichen Betrügern möglicherweise Tür und Tor. "Wenn Sie sich dafür entscheiden, außerhalb der Vorschriften und der Integrität unseres Sports zu treten, werden Sie erwischt werden", versicherte Coe.

Der Weltverband denkt derzeit auch über Finanzspritzen für Sportler nach, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. "Wenn es keine Wettbewerbe gibt, gibt es auch kein Preisgeld. Das erste Ziel ist daher zu versuchen, die Wettbewerbe zurückzubekommen", meinte Coe. "Wir alle sind bestrebt, den Athleten wann immer möglich zu helfen. In den nächsten Tagen werden wir uns mit einer Art Unterstützungssystem befassen", kündigte er an.

Es gehe nicht nur darum, dass es zurzeit keine Wettkämpfe gibt. "Die Athleten haben ihre eigenen persönlichen Sponsorschaften und Verträge. Es gibt auch Probleme mit den Sendern", sagte Coe. "Ich hoffe aufrichtig, dass wir die Athleten noch in diesem Jahr wieder ins Training bringen können. Viele haben bereits auf Balkonen, auf Hotelkorridoren und auf der Straße trainiert." World Athletics wolle die Athleten "so schnell wie möglich wieder in den Wettkampf bringen, aber nur, wenn wir das auch sicher tun können".