Coronavirus: News-Überblick vom 24. April

16.05 Uhr: French Open sollen weiter verschoben werden



Die French Open der Tennisprofis sollen um eine weitere Woche verschoben werden. Laut einem Bericht der Tageszeitung "Le Parisien" vom Freitag soll das Grand-Slam-Turnier, in dem Österreichs Topspieler Dominic Thiem zuletzt zwei Mal im Finale gestanden war, nun vom 27. September bis 11. Oktober stattfinden.

Bisher war der Klassiker auf Sand für den 20. September bis 4. Oktober terminiert, nachdem die Veranstalter in Roland Garros das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie eigenmächtig aus dem Mai in den Spätsommer verlegt hatten.

Durch die mögliche Verlegung würden ATP und WTA weitere Möglichkeiten erhalten, einen neuen Turnierplan aufzustellen. So sei laut "Le Parisien" für den Fall, dass die US Open nicht vom 31. August bis 13. September im Corona geplagten New York stattfinden können, geplant, im Vorfeld der French Open einige Sandplatz-Turniere wie in Madrid und Rom stattfinden zu lassen.

Dies würde den Spielerinnen und Spielern eine bessere Vorbereitung ermöglichen. Zudem gäbe es durch die Verschiebung keine Überschneidung mit der Tour de France im Radsport, die nach aktuellem Stand am 20. September in Paris enden soll. Von den Veranstaltern und den Organisationen ATP und WTA gab es dazu bisher keinen Kommentar.

12.26 Uhr: Südkoreas Topliga spielt ohne Zuschauer wieder ab 8. Mai

Die südkoreanische Fußball-Oberhaus nimmt am 8. Mai hinter verschlossenen Türen den Spielbetrieb auf. Das gab die K-League bekannt. Fünf Tage vor ihrem eigentlichen Start am 29. Februar war die Liga wegen der Covid-19-Pandemie gestoppt worden. Zumindest die ersten Runden sollen mit Geisterspielen über die Bühne gehen, die Saison wurde von 38 auf 27 Spieltage verkürzt.

Südkorea gilt dank seines rigiden Programms für Massentests und die Nachverfolgung von Infektionsketten als Vorbild im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus.

10.27 Uhr: Aktion für guten Zweck - Fußball spielen mit David Beckham

5 gegen 5 gegen David Beckham. Und noch ein Mittagessen dazu mit dem früheren Fußballstar aus England. Alles möglich. Der 44-jährige Ex-Profi von Manchester United und Real Madrid macht bei der weltweiten "All in Challenge" mit und bietet den Kick mit Verpflegung auf dem Gelände seines Clubs FC Inter Miami an für einen guten Zweck in Zeiten der Corona-Krise.

"Es gibt so viele Familien, die von dieser schrecklichen Situation betroffen sind", sagte er auf Instagram. Er wolle die Wohltätigkeits-Initiativen unterstützen.

10.02 Uhr: Liverpools Bürgermeister kritisierte Atletico-Spiel

Schon Mitte März hatte die Austragung des Fußball-Champions-League-Spiels zwischen Titelverteidiger Liverpool und Atletico Madrid vor Zuschauern Diskussionen ausgelöst. Nun kritisierte auch Liverpools Bürgermeister Steve Rotheram die damalige Entscheidung scharf. "Wenn sich Menschen als direkte Folge eines Sportereignisses, von dem wir glauben, dass es nicht hätte stattfinden dürfen, mit dem Coronavirus infiziert haben, ist das skandalös", sagte Rotherham in einem BBC-Interview.

"Wir haben einen Anstieg der Infektionskurve gesehen, und das hat dazu geführt, dass sich 1.200 Menschen in Liverpool mit Covid-19 infiziert haben", sagte Rotherham. Es müsse untersucht werden, ob diese Infektionen in direktem Zusammenhang mit Atletico-Fans stünden. Es hätte Coronavirus-Hotspots gegeben, Madrid sei einer davon gewesen.

Am 11. März spielten Liverpool und Atletico an der Anfield Road vor 52.000 Zuschauern, 3.000 davon kamen aus Madrid. In Spanien waren zu diesem Zeitpunkt bereits erste Ausgangssperren in Kraft getreten, nur wenige Tage später folgte der Shutdown. Liverpool schied nach dem 2:3 nach Verlängerung damals aus. Großbritannien verzeichnet derzeit knapp 140.000 Infizierte. Über 18.700 Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben.

9.25 Uhr: Herzogs Vertrag als Israel-Teamchef eingefroren

Andreas Herzog hat nach Angaben des israelischen Fußballverbandes zugestimmt, seinen Vertrag als Israels Teamchef angesichts der Coronakrise für zwei Monate einzufrieren. Hintergrund seien die fehlenden "internationalen Aktivitäten", teilte der Verband am Freitag mit. "Der Verband und der Trainer werden mit dem Ende der Frist zur Diskussion über seinen Vertrag zurückkehren."

Erst Anfang der Woche hatte Österreichs Rekord-Teamspieler in der ORF-Sendung "Sport aktuell" verkündet, Trainer der Nationalmannschaft bleiben zu wollen. Der Wiener und Israels Sportdirektor Willi Ruttensteiner bestätigten auch entsprechende Verhandlungen. Finanzielle Details der Vertragsverlängerung seien aber noch zu klären. Herzog betreut Israels Nationalteam seit Sommer 2018. Er hatte sich nach der Verschiebung der EM-Play-offs wegen der Coronavirus-Pandemie für eine Verlängerung Bedenkzeit erbeten. "Nach ein paar Wochen zu Hause habe ich einfach wieder das Feuer entwickelt, dass ich mit meinen Jungs, mit meinen Spielern weiterarbeiten möchte", sagte der 51-Jährige am Dienstag.

Die Play-offs - Israel trifft im Halbfinale auf Schottland - finden frühestens im Herbst statt. Wie lange Herzog Trainer bleibt, würde offenbar auch vom Gelingen der Qualifikation abhängen.

5.43 Uhr: Sperre für US-Liga MLS bis 15. Mai verlängert

Die amerikanische Profifußball-Liga MLS hat die Sperre der Trainingsgelände für die Clubs bis zum 15. Mai verlängert. Die letzte Sperrfrist wäre am 24. April ausgelaufen. Wie die Liga am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, dürfen die Teams ihre Trainingsplätze und Anlagen erst am 16. Mai wieder nutzen. Ausnahmen gibt es nur für Spieler, die eine medizinische Behandlung brauchen oder in der Reha sind.