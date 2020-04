Facebook

Cornavirus: News-Überblick vom 30. April

11.20 Uhr: Mountainbike-WM endgültig abgesagt

Die Mountainbike-WM, die vom 25. bis 28. Juni in Albstadt im deutschen Baden-Württemberg hätten stattfinden sollen, wurden endgültig abgesagt. Bisher waren die Titelkämpfe wegen der Coronakrise nur verschoben, eine Austragung im kommenden Jahr schien nicht infrage zu kommen. 2021 und 2022 sollen wieder Mountainbike-Weltcups in Albstadt stattfinden.

10.30 Uhr: Coronakrise könnte Spielpläne zwei, drei Jahre beeinflussen

Die Coronavirus-Pandemie hat möglicherweise jahrelange Folgen für den internationalen Fußball. Der Spielplan könne für die kommenden "zwei oder drei Jahre" beeinträchtigt werden, sagte Lars-Christer Olsson, Mitglied des Exekutivkomitees der UEFA. Auch die Weltmeisterschaft in Katar im November und Dezember 2022 könne in Mitleidenschaft geraten, meinte der Schwede.

Olsson machte sich vor allem Gedanken für den Fall, dass die Krise länger anhält. "Wenn sich das Virus noch schwerwiegender entwickelt wie bisher, wird es definitiv ein Problem mit dem internationalen Kalender geben. Wenn einige Bewerbe von einem Jahr aufs nächste verschoben werden ... und dann die Weltmeisterschaft in Katar mitten in der europäischen Saison stattfindet und man nationale und internationale Bewerben reinquetschen muss", skizzierte er ein längerfristiges Krisen-Szenario. "Wir müssen abwarten, wie sich das auf das Geschäft auswirkt."

Olson, der auch Vorsitzender der Vereinigung der europäischen Ligen ist, erklärte zudem, dass die UEFA plant, die unterbrochenen Champions League und Europa League im August zu Ende zu spielen. "Wenn das möglich wäre, dann wäre es gut, weil es uns Planungssicherheit für die Schlussphase der laufenden Saison im internationalen Fußball gibt", sagte er. Eine Entscheidung dazu müsse aber bis Ende Mai getroffen werden.

Cornavirus: News-Überblick vom 29. April

17.48 Uhr. München bleibt EM-Spielort

München bleibt Spielort der wegen der Coronavirus-Pandemie von 2020 auf 2021 verschobenen Fußball-EM. Der Stadtrat der bayerischen Landeshauptstadt beschloss am Mittwoch, dass die vier geplanten Partien unverändert in der Allianz Arena ausgetragen werden.

Deutschlands Nationalteam absolviert in München seine drei Gruppenspiele gegen Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und einen noch zu ermittelnden Gegner. Dazu wird in der Heimstätte des FC Bayern ein Viertelfinale ausgetragen. Über den endgültigen Spielplan für die verlegte EM entscheidet allerdings die UEFA.

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, wie die Stadt mitteilte. Zuschauer können Karten für EM-Spiele aber auch zurückgeben. Die Modalitäten dafür finden sich unter www.uefa.com.

17.10 Uhr. Geisterspiele in der Schweiz erlaubt

Ab 8. Juni dürfen im Schweizer Profifußball wieder Spiele stattfinden, allerdings ohne Zuschauer. Möglich wird das, weil die Schweizer Regierung die Corona-Maßnahmen am Mittwoch schneller gelockert hat als geplant.

Mit den - allerdings etwa vom früheren Serienmeister FC Basel skeptisch gesehenen - Geisterspielen können dann auch die seit März unterbrochenen Meisterschaften der Swiss Football League fortgesetzt werden. Ab 11. Mai sind die Trainings wieder erlaubt, auch mit mehr als fünf Personen - dies im Gegensatz zum Breitensport.

Großveranstaltungen mit Publikum wird es aber den ganzen Sommer hindurch nicht geben. Dazu gehört auch das geplante Leichtathletik-Meeting der Diamond-League-Serie in Lausanne am 20. August.

13.20 Uhr. GPS von Deutschland, Niederlande und Finnland abgesagt

Die Motorrad-WM und ihre Königsklasse MotoGP sind von drei weiteren Absagen wegen der Coronavirus-Pandemie betroffen. Laut Mitteilung des Rechteinhabers Dorna können die Grand-Prix-Rennen in Deutschland (21.6.), den Niederlanden (28.6.) und in Finnland (12.7.) heuer nicht gefahren werden. Damit sind die ersten elf Saisonrennen der MotoGP verschoben oder gestrichen worden.

Der GP der Niederlande in Assen war das einzige Rennen, das seit dem ersten WM-Jahr 1949 immer im Programm war. Man bedaure den Ausfall dieser drei wichtigen Rennen, sagte Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta. "Wir wollen 2021 dorthin zurückkommen und danken den Fans für ihr Verständnis und ihre Geduld."

Als erstes Rennen scheint nun der GP von Tschechien in Brünn am 9. August im MotoGP-Kalender auf. Danach folgt der Große Preis von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg am 16. August. Ein neuer Terminplan mit den verschobenen Rennen liegt noch nicht vor.

12.46 Uhr. Xaver Schlager nutzte die Pause

Österreichs Fußball-Teamspieler Xaver Schlager kann der aktuellen Zwangspause in der deutschen Bundesliga auch etwas Positives abgewinnen. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg hatte wegen eines Knöchelbruchs den Großteil der Herbstsaison verpasst und bringt sich nun in Schuss für eine geplante Fortsetzung der Meisterschaft.

"Ich habe die Pause jetzt nutzen können, um körperlich aufzuholen und einiges wettzumachen", sagte der 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Zu Beginn der Rückrunde habe ich schon gemerkt, dass mein Körper ein bisschen Rückstand hat und ich noch ein bisschen was aufholen muss. Mittlerweile fühle ich mich wieder richtig gut, der Fuß macht keine Probleme", sagte er.

Der VfL bereitet sich derzeit mit Kleingruppentraining auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs der aktuell wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison vor. "Momentan kann man an Defiziten arbeiten und spezielle Einzeltrainings machen, für die man während der Saison sonst weniger Zeit hat", sagte Schlager. "Ich arbeite zum Beispiel zurzeit an meinem Abschluss. Da habe ich sicherlich Luft nach oben."

11.19 Uhr. Race Around Austria findet statt - mit Profis?

Während die für Ende Juni/Anfang Juli geplant gewesene Österreich-Radrundfahrt abgesagt worden ist, wird das Race Around Austria stattfinden. Die Organisatoren gaben bekannt, dass das Rennen rund um Österreich aufgrund der gelockerten Beschränkungen betreffend Corona-Krise von 10. bis 16. August ausgetragen werden kann. Start und Ziel ist St. Georgen im Attergau.

Im Unterschied zur Radrundfahrt ist das RAA ein Einzel-Zeitfahrrennen. Die Veranstalter hoffen, dass wegen der Absagen anderer Rad-Events nun auch österreichische Profis die 2200 Kilometer entlang grenznaher Straßen in Angriff nehmen. In einer Aussendung des Veranstalters lautet es: "Nun wird nach der Absage der Rad-Bundesliga und der Österreich-Rundfahrt bereits laut über einen Start beim Race Around Austria nachgedacht, um Rennkilometer zu sammeln. Man darf also gespannt sein, es heuer ein Race Around Austria mit Profibeteiligung geben wird: Daniel Repitz, Gesellschafter vom Team Felbermayr Simplon Wels bestätigte jedenfalls bereits, dass nicht nur sein Continentalteam, sondern weitere Teams ernsthafte Überlegungen in diese Richtung anstellen."

9.58 Uhr. Die Zeichen stehen auf Geister-Tour

Die Organisatoren der Tour de France sind am Zug. Das Sportministerium in Paris erwartet nach den neuen Bestimmungen in Frankreich im Zuge der Coronavirus-Pandemie vom Veranstalter A.S.O. Anpassungen für das bedeutendste Radrennen der Welt. Es müssten Vorschläge gemacht werden, hieß es. Premierminister Edouard Philippe hat in einer Rede vor der Nationalversammlung gesagt, dass große Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Personen nicht vor September abgehalten werden dürften. Die Frankreich-Rundfahrt soll nach einer Verschiebung nun vom 29. August bis 20. September ausgetragen werden. Explizit auf den Radsport ging Philippe bei seinen Ausführungen allerdings nicht ein. Die Beschränkungen könnten aber auch über den 1. September hinaus ausgedehnt werden.

Damit rückt auch das Szenario einer sogenannten Geister-Tour wieder in den Blick, was Tourchef Christian Prudhomme eigentlich abgelehnt hatte. Die A.S.O. hat damit jedenfalls Erfahrungen, denn schon bei der Rundfahrt Paris-Nizza waren im März Zuschauer im Start- und Zielbereich nicht erlaubt. Als Testlauf für die Frankreich-Rundfahrt könnte auch das ebenfalls von der A.S.O. ausgetragene Vorbereitungsrennen Criterium du Dauphine im August dienen.

9.06 Uhr. Sprinter Gaviria trainiert nach Corona-Infektion wieder

Der kolumbianische Rad-Sprinter Fernando Gaviria, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hat wieder mit dem Training angefangen. "Ich bin erleichtert und beginne mit Trainingseinheiten zu Hause." Gaviria, 25, war nach der abgebrochenen UAE-Tour im März in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Quarantäne gewesen, nachdem er zuvor über starkes Fieber geklagt hatte. Anfang April kam er nach Kolumbien. Er warnte: "Wir haben geglaubt, es sei ein Spiel, aber nein. Mich hat es erwischt und ich habe einige Tage der Beklemmung verbracht. Aber ich konnte nach Hause zurückkehren." Der Kolumbianer vom Team UAE Emirates gilt als einer der besten Sprinter der Welt.

9.00 Uhr. USA laut Trump-Berater nicht bereit für Profisport

Der Gesundheitsberater von US-Präsident Donald Trump sieht die USA in der Coronakrise noch längst nicht bereit für eine Rückkehr zum Profisport. "Ich würde gerne alle Sportarten zurück haben können", sagte der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, in einem veröffentlichten Interview der "New York Times". "Aber als ein Gesundheitsbeamter, Arzt und Wissenschafter muss ich jetzt sagen, wenn man sich das Land anschaut, sind wir dazu noch nicht bereit." In manchen Sportarten sei es machbar, das zu schaffen. "Aber im Moment sind wir es nicht."

Kein Land der Welt hat mehr Coronavirus-Fälle als die USA mit mehr als einer Million bestätigter infizierter Menschen. Die großen Sport-Ligen sind entweder seit Mitte März unterbrochen oder haben ihren Saisonstart verschoben. Einzige Ausnahme ist die NFL, die erst im September beginnt, aber zumindest die Saisonvorbereitung anders gestalten muss als üblich.

Vor allem in der MLB gibt es zunehmend in der Öffentlichkeit diskutierte Ideen, wie die Liga ihre Saison spielen könnte. Die NBA hatte ihren Teams zuletzt mitgeteilt, dass sie ihren Spielern frühestens am 8. Mai den Zugang zu den Trainingseinrichtungen erlauben dürfen. US-Präsident Trump hatte sich zuletzt gewünscht, der Sport in seinem Land solle bald wieder anfangen.

Fauci betonte die Notwendigkeit eines Impfstoffes, um über Zuschauer auf den Rängen nachdenken zu können. Aber auch ohne Zuschauer sei es eine schwierige Aufgabe, die Spieler und beteiligten Menschen zu schützen, sagte er. "Wenn du die Sicherheit nicht garantieren kannst, musst du leider in den sauren Apfel beißen und sagen: "Wir müssen in dieser Saison möglicherweise auf diesen Sport verzichten"", sagte er.

Coronavirus: News-Überblick vom 28. April

21.55 Uhr: Liga in Frankreich abgebrochen



In Frankreich wird die Fußball-Saison 2019/20 aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht zu Ende gespielt. Mit der Ligue 1 fällt damit die erste der fünf europäischen Topligen dem Virus zum Opfer.

Die Absage kam von höchster Stelle. Am Dienstagnachmittag erklärte Frankreichs Premierminister Edouard Philippe anlässlich der Nationalversammlung in Paris, dass "die Saison 2019/20 im Profisport, insbesondere im Fußball, nicht wieder aufgenommen werden kann". Damit beendete Philippe die Hoffnungen auf eine Fortführung der seit Mitte März ausgesetzten Fußballsaison in Frankreich jäh.

19.50 Uhr: Meisterschaft in Argentinien abgebrochen

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die laufende Fußballsaison in Argentinien vorzeitig abgebrochen worden. Alle Wettbewerbe, einschließlich der 1. Liga, werden eingestellt, wie der argentinische Fußballverband (AFA) am Dienstag mitteilte. Wegen der Coronakrise hatte die Superliga seit Mitte März pausiert. Die neue Saison soll nun im Jänner 2021 beginnen.

Bis 2022 wird es weder Aufstiege noch Abstiege geben. Davon profitiert unter anderem die Fußball-Legende Diego Maradona, der mit seinem Verein Gimnasia y Esgrima La Plata zuletzt abstiegsgefährdet war. Die Plätze für die internationalen Wettbewerbe Copa Libertadores und Copa Sudamericana im kommenden Jahr werden entsprechend den Platzierungen der Clubs in der Tabelle vergeben.

19.40 Uhr: Wieder bangen um die Tour de France

Der bereits auf Ende August verschobene Start der Tour de France ist wegen der Coronavirus-Pandemie offenbar wieder in Gefahr. Premierminister Edouard Philippe sagte in einer Rede vor der Nationalversammlung am Dienstag, dass große Sportveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern nicht vor September stattfinden könnten.

Die Frankreich-Rundfahrt wurde erst am 15. April um zwei Monate nach hinten verlegt und sollte nun vom 29. August bis zum 20. September ausgetragen werden. Explizit auf den Radsport ging Philippe bei seinen Ausführungen allerdings nicht ein.

Sollten die Beschränkungen tatsächlich auch Anwendung auf das bedeutendste Radrennen der Welt finden, wäre der Starttermin kaum mehr zu halten - auch nicht als Rennen ohne Zuschauer. Denn allein schon der Tour-Tross mit Fahrern, Teammitgliedern, Verantwortlichen, Journalisten und Sicherheitskräften umfasst mehrere tausend Personen. Dazu hatte Tourchef Christian Prudhomme eine sogenannte Geister-Tour stets abgelehnt.

15.15 Uhr: Leichtathltik-Weltverband hilft den Athleten

Der Leichtathletik-Weltverband hat mit Mitteln seiner Stiftung IAF einen Hilfsfonds mit 500.000 Dollar (460.745 Euro) gebildet, mit dem durch die Corona-Krise in Not geratene Profisportler unterstützt werden sollen. Wie World-Athletics-Präsident Sebastian Coe erklärte, werde Athleten geholfen, die durch Aussetzung internationaler Wettkämpfe den größten Teil ihrer Einkommen verloren hätten.

Die Internationale Leichtathletik-Stiftung, die 1986 zur Förderung wohltätiger Zwecke gegründet wurde, stellt Mittel aus ihren Budgets für 2020 und 2021 bereit. Coe werde den Vorsitz einer Experten-Arbeitsgruppe zur Beurteilung der Hilfsanträge führen, die über die sechs Kontinentalverbände eingereicht werden könnten, hieß es in der Mitteilung. Zur Expertengruppe gehören unter anderen 1.500-m-Weltrekordler Hicham El Guerrouj aus Marokko und Stabhochsprung-Olympiasiegerin Katerina Stefanidi aus Griechenland.

"Ich stehe in ständigem Kontakt mit Athleten auf der ganzen Welt, und ich weiß, dass viele von ihnen infolge der Absage der meisten internationalen Sportwettbewerbe in den letzten zwei Monaten in finanzielle Not geraten sind", sagte Coe. "Unsere Profisportler sind auf Preisgelder als Teil ihres Einkommens angewiesen, und wir sind uns bewusst, dass unsere Wettkampfsaison, sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße, durch die Pandemie stark beeinträchtigt wird."

13.20 Uhr: UEFA setzt die Ligen unter Druck

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will von den nationalen Ligen bis 25. Mai Informationen über deren Pläne zu einem Neustart der durch die Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison erhalten. Weil bei der UEFA die Planung für die Europacup-Bewerbe der kommenden Saison 2020/21 ansteht, setzte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einem Brief an die 55 Mitgliedsverbände eine Deadline.

Ceferin will von den Verbänden ein Datum des geplanten Neustarts und das Format wissen. Sollte eine nationale Meisterschaft abgebrochen werden, so müssten ebenfalls bis 25. Mai die Teilnehmer an den Club-Bewerben an die UEFA übermittelt werden, schrieb der Slowene. Zudem müssten bei einem Abbruch der Saison die Gründe mitgeteilt werden, die das rechtfertigen würden.

Die UEFA hat klargemacht, dass sie für ein Weiterspielen der nationalen Ligen plädiert. Sie hofft auch, die Champions League und die Europa League, bei denen die Viertelfinalisten noch nicht ermittelt sind, noch abschließen zu können.

12.40 Uhr: Chicago feuert seinen Präsidenten

Das NHL-Team Chicago Blackhawks hat sich unerwartet von einem seiner wichtigsten Funktionäre getrennt.Präsident und Geschäftsführer John McDonough (66) musste am Montag nach 13 Jahren bei dem vor allem in der Mitte seiner Amtszeit äußerst erfolgreichen Club gehen. Das teilten die Blackhawks mit.

Chicago wartet seit 2017 auf eine weitere Teilnahme in den Play-offs. In den Jahren zuvor holte das Team drei Mal (2010, 2013, 2015) den Stanley Cup für die Meisterschaft in der besten Eishockey-Liga der Welt. Interimsweise soll der Sohn von Team-Besitzer Rocky Wirtz, Danny Wirtz, McDonoughs Aufgaben übernehmen.

10.41 Uhr: Champions League ohne Gruppenphase

Die Champions Hockey League (CHL) hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihren Start um rund einen Monat auf 6. Oktober verschoben und auch den Modus verändert: Es wird keine Gruppen-, sondern ausschließlich K.o.-Spiele geben. Das gab die CHL am Dienstag bekannt. Österreich ist durch Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals vertreten. Die "Königsklasse", an der neuerlich 32 Teams aus 13 Ländern teilnehmen, wird mit dem Sechzehntelfinale beginnen. Inklusive bis zum Halbfinale werden die Aufsteiger in Hin-und Rückspiel ermittelt. Das Finale ist für 9. Februar 2021 anberaumt.

8.00 Uhr: Finden die Spiele 2021 nicht statt, gibt es keine



Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele von Tokio sollen nach Veranstalterangaben im Fall einer dann weiter andauernden Pandemie abgesagt werden. Die Spiele könnten nicht über 2021 hinaus verschoben werden, sagte der japanischen Chef-Organisator Yoshiro Mori der Zeitung "Nikkan Sports" am Dienstag. "In dem Fall werden sie abgesagt."

Der 27. April zum Nachlesen

19.30 Uhr: UEFA zahlt den Verbänden 240 Millionen Euro

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) unterstützt ihre 55 Mitgliedsverbände in der Coronakrise mit einer Millionenhilfe. Der Dachverband gab einer Mitteilung zufolge 236,5 Millionen Euro zur "Bewältigung der Herausforderungen von Covid-19" frei. Ausgezahlt wird das Geld im Rahmen des HatTrick-Programms, mit dem in der Regel die Verbände bei laufenden Kosten und der Entwicklung spezifischer Programme unterstützt werden. Über die Verwendung können die Verbände angesichts der Pandemie aber nun freier entscheiden.

"Unser Sport steht vor einer beispiellosen Herausforderung, die durch die Covid-19-Krise hervorgerufen wurde", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Die UEFA möchte ihren Mitgliedern zu einer auf ihre spezifischen Umstände abgestimmten Vorgehensweise verhelfen. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, dass bis zu 4,3 Millionen Euro pro Verband, die für den Rest dieser und der nächsten Spielzeit gezahlt werden, sowie ein Teil der Investitionsmittel nach dem Ermessen unserer Mitglieder für den Wiederaufbau der Fußball-Gemeinschaft verwendet werden können."

18.30 Uhr: Deutsche Sportminister können sich Bundesliga Fortführung ab Mitte Mai vorstellen

Die deutsche Sportministerkonferenz (SMK) hat sich erneut für eine Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison frühestens ab Mitte Mai ausgesprochen. "Die Fortsetzung des Spielbetriebes in der Fußball-Bundesliga vor leeren Zuschauerrängen erachtet die SMK nach wie vor ab Mitte oder Ende Mai für vertretbar", sagte die SMK-Vorsitzende, die Bremer Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

"Die Deutsche Fußball-Liga muss dabei strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen schaffen, durchsetzen und mit geeigneten Maßnahmen überprüfen." Zu einer abschließenden Einigung sei es bei der telefonisch durchgeführten Konferenz der Sportministerinnen und -minister der Bundesländer nicht gekommen, heißt es in der Mitteilung.

Eine solche soll im Bundeskanzleramt bis Dienstagabend vorgelegt werden. Sie soll als Grundlage für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Donnerstag über die weitere Öffnung der Gesellschaft in der Corona-Pandemie ab dem 4. Mai dienen.

17.56 Uhr: Schwerer Schlag für die DTM

Audi wird sich nach dieser Saison nicht mehr im Deutschen Tourenwagen Masters engagieren. Das teilte der Automobilhersteller mit. Die Entscheidung des Vorstande sei auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie gefallen. Audi will sich künftig auf die Elektro-Rennserie Formel E konzentrieren.

"Heute ist ein schwieriger Tag für den Motorsport in Deutschland und Europa. Ich bedaure die Entscheidung von Audi, sich 2021 aus der DTM zurückzuziehen, außerordentlich", sagte Gerhard Berger, der Chef der DTM-Dachorganisation ITR. Die Zukunft der DTM werde sehr stark davon abhängen, wie Partner und Sponsoren auf diese Entscheidung reagieren werden.

Der für Ende April im belgischen Zolder geplante Saisonauftakt war zuletzt auf den 11. und 12. Juli auf den Norisring vertagt worden. Neben Audi ist für diese Saison nur noch BMW als zweiter Hersteller bei der Rennserie dabei.

14.10 Uhr: Katalonien Rundfahrt abgesagt

Die zunächst verschobene Katalonien-Rundfahrt findet in diesem Jahr nicht statt. Ursprünglich hätte das Rennen im März durchgeführt werden sollen. Am Montag entschieden die Organisatoren, dass die 100. Austragung des World-Tour-Bewerbs erst 2021 stattfinden soll.

"Wir wollen die Jubiläums-Ausgabe mit besten Voraussetzungen und den größten Stars feiern", hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren. Es würde im reduzierten Rennkalender keinen Sinn haben, die Rundfahrt während der Tour de France, dem Giro oder der Vuelta zu organisieren.

Der Weltverband hat geplant, die wichtigsten Rennen ab Anfang August und innerhalb von gut drei Monaten durchzuführen.

12.20 Uhr: Nadal hofft, dass es nicht Jahre dauern wird

Rafael Nadal glaubt nicht daran, dass der Tennissport bald wieder zur Normalität zurückkehren wird. Wegen der Corona-Pandemie werden frühestens Ende Juli wieder Profiturniere stattfinden. "Ich bin sehr pessimistisch, dass der Zirkus wieder normal weitergehen wird. Im Tennis musst du jede Woche reisen, bist in Hotels und musst in verschiedenen Länder", sagte der Spanier.

Von den Grand-Slam-Turnieren wurde jenes in Wimbledon abgesagt, die French Open wurden auf Ende September nach den US Open verschoben. "Das ist für jeden eine schwierige Zeit. Schritt für Schritt sieht es aus, dass die Dinge etwas weniger schlimm sind, aber wir haben eineinhalb sehr harte Monate durchgemacht. Wir haben viele Verluste erlitten, die man nicht wiedergutmachen kann."

Er hoffe, dass es Monate und nicht Jahre werden, weil es auch ein wirtschaftliches Problem darstelle. "Viele Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Es sind traurige Momente, wenn man sieht, dass so viele Menschen sterben." Es gebe derzeit wichtigere Dinge als Tennis, dennoch hofft er, dass er bald wieder auf dem Platz stehen könne. Es werde eine schwierige Aufgabe werden, wieder das Fitness-Level zu erlangen.

20.07 Uhr: Belgische Liga vertagte Entscheidung über Abbruch

Die belgische Fußball-Liga hat ihre endgültige Entscheidung über einen vorzeitigen Saisonabbruch wegen der Corona-Krise ein weiteres Mal vertagt. Nachdem die Regierung am Freitag nun doch keine klaren Vorgaben gemacht habe, solle bei der Vollversammlung am Montag noch nicht entschieden werden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des Fußballverbands Pro League.

Der Verband will dem Bericht zufolge eine Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrats mit Blick auf sportliche Wettkämpfe abwarten. Der Verwaltungsrat werde der Vollversammlung am Montag deshalb vorschlagen, auf einer späteren Sitzung über einen möglichen Abbruch der Meisterschaft zu entscheiden, wahrscheinlich am 4. Mai, sagte der Pro-League-Sprecher.

Ursprünglich wollten die Vereine schon am vergangenen Freitag darüber abstimmen, ob sie dem Vorschlag der Liga-Kommission von Ende März folgen und die Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie abbrechen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte für diesen Fall damit gedroht, die belgischen Clubs vom Europacup 2020/2021 auszuschließen.

17.50 Uhr: Dennis holte Schlussetappe von "Digital Swiss"

Nach Stefan Küng am Samstag hat auch Rohan Dennis zum Abschluss der virtuellen Rennserie "The Digital Swiss 5" den zweiten Sieg gefeiert. Der australische Zeitfahr-Weltmeister gewann die 5. Etappe über 36 Kilometer und 950 Höhenmeter von Camperio nach Disentis-Sedrun mit einem Vorsprung von zwölf Sekunden vor dem Iren Nicholas Roche, dem Sieger vom Freitag. Es sei diesmal viel härter gewesen als beim Sieg auf der 1. Etappe, sagte Dennis gegenüber dem Schweizer Fernsehen. So mussten die Fahrer den Lukmanierpass überwinden. Der Däne Jonas Vingegaard komplettierte das Podest.

"The Digital Swiss 5" war als temporärer Ersatz für Straßenrennen ins Leben gerufen worden. Gesamtwertung gab es keine, jedes Teilstück wurde als Einzel-Event gewertet. Hinter dem Projekt standen die Veranstalter der Tour de Suisse. Die Fahrer waren auf ihrer Rolle zuhause digital miteinander verbunden. Das Programm gab den jeweiligen Widerstand auf die Pedale - angepasst an die echte Topografie der Strecke. Der Plan ist, im Juni eine digitale Tour de Suisse durchzuführen.

12.48 Uhr: Scharapowa pfeift auf strikte Corona-Regeln

Das könnte noch ein Nachspiel für Maria Scharapowa haben. So wurde die Russin nun in Los Angeles bei einer Party auf einer Terrasse fotografiert - und das, obwohl in Kalifornien strikte Ausgangsbeschränkungen herrschen. Die 33-Jährige, die sich in LA in einem modern designten Traum-Strandhaus niedergelassen hat, sonnte sich mit ihrem Freund, dem 40-jährigen Millionär und Geschäftsmann Alexander Gilkes, bei Freunden auf der Terrasse. Den geforderten Abstand von zwei Metern zueinander wird da am letzten Freitag kaum eingehalten ...

12.40 Uhr: BVB-Chef Watzke befürchtet bei Liga-Abbruch großen Schaden

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund befürchtet, dass der deutsche Profifußball einen immensen Schaden erleidet, wenn nach der Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie nicht bald wieder zumindest ohne Zuschauer gespielt werden kann. "Wenn wir die nächsten Monate nicht mehr spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab", sagte der 60-Jährige am Sonntag auf Sky.

Watzke glaubt, dass einige Clubs in die Insolvenz gehen könnten. "Davon kann man ausgehen", sagte der BVB-Chef. "Und jeder weiß, wenn es Insolvenzen gibt, kommen auch die sogenannten Weißen Ritter, die dann sagen, wir geben euch Geld, aber ihr müsst dafür sorgen, dass 50+1 fällt", sagte Watzke. "Man muss aufpassen, dass sich nicht jetzt Entwicklungen abspielen im Fußball, die wir nie wieder zurückgebracht kriegen. Wenn wir am 30. Juni die Saison nicht zu Ende gebracht haben, dann stehen wir vor riesigen Regressforderungen."



12.29 Uhr: Deutscher Arbeitsminister gegen Maskenpflicht bei Ligaspielen



Eine Maskenpflicht für deutsche Fußball-Bundesliga-Fußballer ist vorerst vom Tisch. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sprach sich gegen den Vorschlag von Mitarbeitern seines Hauses für den Fall einer Fortsetzung der Saison aus. "Ich halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag".

Außerdem meinte Heil: "In gemeinsamen Gesprächen mit der Deutschen Fußball Liga wird derzeit konstruktiv an anderen praktikablen Lösungen gearbeitet." Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, dass das Arbeitsministerium prüfe, Profis zum Schutz gegen das Coronavirus mit Mund-Nasen-Schutz spielen zu lassen.

Coronavirus: News-Überblick vom 25. April

17.31 Uhr: Spaniens Ligaboss droht bei Nicht-Antreten mit Strafen

Der spanische Liga-Chef Javier Tebas hat die Fußballclubs gewarnt, dass sie trotz der Corona-Pandemie wieder spielen müssen, sobald die Behörden dies erlauben. Im Fall einer Weigerung würden Sanktionen folgen.

"Gegen einen solchen Verein würde der spanische Fußballverband RFEF ein Disziplinarverfahren einleiten, ihm drei Punkte wegen Nichterscheinens streichen, und am Schluss würde er nach Hause gehen können", zitierte die Zeitung "Sport" Tebas am Samstag.

Die Spielzeit wegen Corona komplett abzusagen, lehnt Tebas weiter ab. La Liga werde eine Milliarde Euro verlieren, wenn die Saison endgültig abgebrochen wird. Wenn ohne Zuschauer gespielt wird, würden immer noch 350 Millionen Euro verloren gehen. Wann und unter welchen Voraussetzungen der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, darüber läuft derzeit eine hitzige Debatte im fußballbegeisterten Spanien. Einig ist man sich nur, dass es höchstens Geisterspiele ohne Zuschauer sein könnten.

Aufgrund der Pandemie wird in den spanischen Stadien schon seit dem 11. März nicht mehr Fußball gespielt. Mit mehr als 220.000 Infizierten und fast 23.000 Toten im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus ist Spanien eines der von der Lungenkrankheit am schwersten betroffenen Länder der Welt.

Seit Mitte März und noch mindestens bis zum 9. Mai gilt im ganzen Land eine sehr strenger Notstandsplan. Sport im Freien ist verboten. Die Maßnahmen zeigen aber langsam Wirkung: Den zweiten Tag in Folge wurden am Samstag mehr von der Lungenkrankheit Genesene als neu mit dem Coronavirus Infizierte registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Auch die Zahl der Corona-Toten pro Tag ist stark gefallen.

17.30 Uhr: Premier League soll am 8. Juni fortgeführt werden

Laut der englischen Zeitung "The Times" soll die Fußball-Premier-League am 8. Juni fortgesetzt werden. Die Verantwortlichen hätten schon vergangene Woche der Regierung ein Konzept für die Wiederaufnahme vorgelegt, hieß es. Demnach sollen die restlichen 92 Partien in "genehmigten Stadien" durchgeführt werden - maximal 400 Personen sollen Zutritt erhalten.

In der Premier League wird wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie seit dem 13. März nicht mehr gespielt. Liverpool fehlen noch zwei Siege zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren.

16.21 Uhr: Lazio-Präsident fordert baldigen Ligastart

Nach einer fast zweimonatigen Fußball-Zwangspause wegen der Corona-Krise hat der Präsident von Lazio Rom eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der italienischen Serie A gefordert. Claudio Lotito nannte dafür vor allem finanzielle und psychologische Gründe. "Der Fußball in Italien ist eine große Industrie und garantiert der Staatskasse 1,2 Milliarden Euro an Steuergeldern", sagte Lotito.

Von einem Neustart der Liga würden auch andere Sportarten und das italienische Olympische Komitee profitieren, sagte der Unternehmer dem TV-Sender Rai 3. "Das CONI wird mit 460 Millionen Euro finanziert, der Fußball sorgte für Milliarden an Erträgen."

Zudem erinnerte der Präsident des Tabellenzweiten, der einen Punkt hinter Juventus Turin liegt, auch an die gesellschaftliche Rolle. "Der Fußball hat einen riesigen sozialen Wert, und unsere Geschichte, die Geschichte der Römer, ist durch Brot und Spiele gekennzeichnet." Dieser Aspekt solle berücksichtigt werden, fand er.

Italien wurde von dem Coronavirus schlimm erwischt, das öffentliche Leben ist seit mehreren Wochen weitgehend gelähmt. Auch der Fußball als liebstes Hobby der Italiener wurde komplett gestoppt.

Die 20 Serie-A-Vereine hoffen auf eine Lockerung der Ausgangssperren durch die Regierung Anfang Mai, sodass sie zumindest wieder trainieren können. Einen Plan dafür hat der italienische Verband in der vorigen Woche an die Politik übergeben.

15.18 Uhr: Polen will Ende Mai wieder Fußballspielen

In zahlreichen europäischen Ländern steht die Wiederaufnahme der Fußballmeisterschaften zur Debatte. Solche Signale kommen auch aus Polen. Premierminister Mateusz Morawiecki kündigte den Wiederbeginn für Ende Mai an. Die Spiele sollen als Geisterspiele durchgeführt werden. Der Plan sei mit dem Sportministerium und den Gesundheitsbehörden koordiniert, sagte Morawiecki.

Nach 26 von 37 Runden führt in der Meisterschaft Legia Warschau acht Punkte vor Piast Gliwice.

13.07 Uhr: Leichtathletik-Weltverband wird "Doper werden erwischt"

Leichtathletik-Weltverbandschef Sebastian Coe hat mögliche Doper in Zeiten der Corona-Krise vor Sportbetrug gewarnt. "Ich möchte eine ganz klare Botschaft an die Athleten senden: Sitzen Sie nicht da und denken Sie, dies sei eine testfreie Zeit! Das ist sie nicht", sagte der Präsident von World Athletics in einem Interview der Deutschen Welle. Außerdem kündigte er Finanzspritzen für Sportler an.

Seit Ausbruch der Pandemie wurde in vielen Ländern das Doping-Kontrollprogramm heruntergefahren. Das öffnet mutmaßlichen Betrügern möglicherweise Tür und Tor. "Wenn Sie sich dafür entscheiden, außerhalb der Vorschriften und der Integrität unseres Sports zu treten, werden Sie erwischt werden", versicherte Coe.

Der Weltverband denkt derzeit auch über Finanzspritzen für Sportler nach, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. "Wenn es keine Wettbewerbe gibt, gibt es auch kein Preisgeld. Das erste Ziel ist daher zu versuchen, die Wettbewerbe zurückzubekommen", meinte Coe. "Wir alle sind bestrebt, den Athleten wann immer möglich zu helfen. In den nächsten Tagen werden wir uns mit einer Art Unterstützungssystem befassen", kündigte er an.

Es gehe nicht nur darum, dass es zurzeit keine Wettkämpfe gibt. "Die Athleten haben ihre eigenen persönlichen Sponsorschaften und Verträge. Es gibt auch Probleme mit den Sendern", sagte Coe. "Ich hoffe aufrichtig, dass wir die Athleten noch in diesem Jahr wieder ins Training bringen können. Viele haben bereits auf Balkonen, auf Hotelkorridoren und auf der Straße trainiert." World Athletics wolle die Athleten "so schnell wie möglich wieder in den Wettkampf bringen, aber nur, wenn wir das auch sicher tun können".