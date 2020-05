Facebook

© APA/dpa/Roland Weihrauch

Coronavirus: News-Überblick vom 2. Mai

17.00 Uhr: Styrian Badminton International für 2021 geplant

Die abgesagte Premiere der Styrian Badminton International, die heuer im Juni in Graz über die Bühne hätte gehen sollen, ist nun für Juni 2021 vorgesehen. Die Veranstalter haben dies beim internationalen Verband deponiert und warten auf eine Antwort. Der angebotene Ersatztermin im September war den Organisatoren zu unsicher.

15.25 Uhr: Corona-Fälle bei Köln sorgen für Verunsicherung

Drei Corona-Fälle beim 1. FC Köln stellen das Neustart-Konzept der Deutschen Fußball Liga auf den Prüfstand. Wenige Tage vor der wegweisenden Konferenz von Bund und Ländern wurden zwei Spieler und ein Physiotherapeut in Quarantäne geschickt. Die weiteren Profis bereiten sich weiter auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor.

"Wir sehen jetzt im Alltag, dass unser Konzept frühzeitig Risiken erkennt und reduziert", sagte DFB-Chefmediziner Tim Meyer, Leiter der für das 41-seitige Papier verantwortlichen Taskforce, einer Mitteilung der Kölner zufolge. "Wir sind überzeugt, dass wir den Spielern mit unserem Konzept die Ausübung ihres Berufs unter bestmöglichem Infektionsschutz ermöglichen können."

Die Bundesligisten hatten in der Hoffnung, am Mittwoch nach der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die Genehmigung für den Liga-Start noch im Mai zu bekommen, am Donnerstag mit Corona-Tests aller Spieler und Betreuer begonnen. Vor allem, um so gut es geht auszuschließen, dass infizierte Profis am Mannschaftstraining teilnehmen, das in der kommenden Woche gestartet werden soll. Ein zweiter Test soll bei den meisten Clubs noch an diesem Wochenende folgen.

11.35 Uhr: "Wings for Life"-Run heuer nur virtuell

Der "Wings for Life"-World-Run ist heuer aufgrund der Coronakrise abgesagt, virtuell wird am Sonntag dennoch für die Rückenmarksforschung gelaufen. Um 11.00 Uhr Weltzeit (13.00 Uhr MEZ) wird das Rennen via der Wings For Life World Run App gestartet. Die Teilnehmer können jeder für sich ihre Kilometer abspulen, bis sie vom Catcher-Car, das eine halbe Stunde später ins Rennen geht, eingeholt werden.

"Jeder für sich allein (mit Social Distancing) und doch gemeinsam", beschrieb der Veranstalter auf der Homepage das diesjährige Motto des Events. Man hoffe, dass Menschen aus vielen Ländern dabei sein können. Hingewiesen wurde darauf, sich zu informieren, welche Regeln am jeweiligen Ort einzuhalten sind.

11.30 Uhr: Interview: Sky würde Bundesliga-Aufstockung nicht im Weg stehen

11.25 Uhr: Versprechen: Geld für die Vereine kommt im Mai

11.14 Uhr: Straßen-Rad-EM in Trient auf 2021 verlegt

Der Europäische Radsportverband hat die von 9. bis 13. September in Trient (Italien) angesetzten Straßen-Europameisterschaften wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verlegt. Das Datum wird in Abstimmung mit dem internationalen Rennkalender in den kommenden Monaten festgelegt, zur Auswahl stehen 1. bis 5. oder 8. bis 12. September 2021.

Der News-Überblick vom 1. Mai zum Nachlesen

18.17 Uhr: Premier-League-Gespräch ohne Ergebnis

Gespräche der 20 Klubs über eine Fortsetzung der Saison in der englischen Fußball-Premier-League sind am Freitag ohne neues Ergebnis verlaufen. Man wolle die Spieler- und Managervereinigungen (PFA und LMA) in den Planungsprozess des sogenannten "Project Restart" einbinden, teilte die Liga nach der gemeinsamen Videokonferenz mit. Gleichzeitig wurde das "gemeinsame Ziel" bekräftigt, die wegen der Corona-Pandemie seit 9. März offiziell unterbrochene Saison zu Ende zu spielen. "Wir werden nur mit Zustimmung der Regierung, unter fachkundiger ärztlicher Beratung und nach Rücksprache mit Spielern und Managern zum Training und zu den Spielen zurückkehren", hieß es.

16.43 Uhr: Leclerc hilft in seiner Heimat Monaco



Formel-1-Pilot Charles Leclerc sitzt wieder am Steuer. Der Ferrari-Jungstar trägt Handschuhe, diesmal allerdings keine feuerfesten. Der Helm fehlt, dafür gibt es einen Mund-Nase-Schutz. Das alles hat einen Grund: Der 22-Jährige half dem Roten Kreuz in seiner Heimat Monaco als Fahrer im Kampf gegen das Coronavirus aus. Das "Croix rouge" des Fürstentums dokumentierte dies mit einem Video auf Instagram, in dem ein Mitarbeiter mit Rot-Kreuz-Weste und rot-weißer Fahne dem gebürtigen Monegassen Leclerc demonstrativ die Strecke freigibt.

15.29 Uhr. Tour de France und French Open nur mit Fans

Die Durchführung der zwei verschobenen Großereignisse Tour de France und French Open ist von der weiteren, positiven Entwicklung der Coronavirus-Pandemie abhängig. Die französische Sportministerin Roxana Maracineanu erklärte am Donnerstagabend gegenüber dem Sender RMC, beide Veranstaltungen würden nur dann stattfinden, wenn auch Zuschauer zugelassen seien. Die Tour de France war auf den Zeitraum von 29. August bis 20. September verschoben worden, das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris soll nun vom 20. September bis 4. Oktober gespielt werden. Doch auch hinter den neuen Terminen steht das Fragezeichen der weiteren Entwicklung der Coronakrise.

11.09 Uhr: Wiederbeginn zwischen 14. und 28. Juni

Der spanische Profi-Fußball muss noch etwas länger auf einen Termin für den Neustart der aktuellen Saison warten. "Zur Zeit ist es unmöglich, einen Termin für die Wiederaufnahme der Bewerbe festzulegen", sagte die Leiterin der Obersten Sportbehörde (CSD), Irene Lozano, am späten Donnerstagabend im spanischen Fernsehen. Man müsse abwarten, "wie sich alles weiter entwickelt, darunter auch die Zahlen der Corona-Pandemie", sagte Lozano. Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart unter strengen Sicherheitsauflagen zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen.

Im von der Pandemie besonders hart getroffenen Spanien dürfen Profisportler am Montag das Training individuell wieder aufnehmen. Nächste Woche wollen die Clubs ihre Spieler auch auf das neue Coronavirus testen. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine "neue Normalität" sollen zwischen dem 11. und 18. Mai je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können.