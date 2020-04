Facebook

Stephan Rabitsch © lex karelly

8.18 Uhr: Olympia: Corona-Fall im Organisationskomitee



Ein Mitarbeiter des japanischen Organisationskomitees für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr ist positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit. Der Mann in seinen 30ern ist am Hauptsitz des Komitees in Tokio beschäftigt und befinde sich jetzt zu Hause in Quarantäne.

Man habe herausgefunden, wer mit dem Patienten engen Kontakt hatte. Die Betroffenen würden ab sofort zu Hause bleiben. Das Stockwerk, auf dem der Mann gearbeitet habe, werde abgesperrt und desinfiziert.

Seit die japanische Regierung am 7. April für Tokio und sechs andere Provinzen den Notstand ausgerufen hatte, arbeiten die Mitarbeiter der Olympia-Organisatoren prinzipiell von zu Hause aus. Der inzwischen für das ganze Land geltende Notstand bedeutet jedoch keinen Lockdown. Japan zählt inzwischen mehr als 12.200 Infektionsfälle und 296 Tote. Die Olympischen Sommerspiele, die heuer in Japan hätte stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben.

8.15 Uhr: Eishockey-Kollege Lukaschenkos an Covid-19 erkrankt

Kämpferisch hat sich Weißrusslands Staatschef Alexander Lukaschenko Ende März in Eishockey-Montur gezeigt. Wintersport sei das beste Mittel im Kampf gegen das Coronavirus, meinte Lukaschenko damals launig. Am Dienstag erklärte sein Büro, dass ein Spieler seines Amateurteams an Covid-19 erkrankt sei und im Spital liege.

Lukaschenko sei nicht in Isolation, er arbeite normal weiter, teilte eine Sprecherin der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti mit. Sein nun erkrankter Teamkollege wollte den positiven Coronatest - zumindest medial - nicht eingestehen. "Ich habe das Coronavirus nicht. Es ist nur eine leichte Erkältung", sagte er gegenüber lokalen Medien.

Der als letzter Diktator Europas titulierte Staatschef warnte immer wieder vor überzogener "Corona-Panik" und dass der wirtschaftliche Schaden durch den Lockdown überall größer sein werde als die Virus-Gefahr. Eine mögliche Ansteckung redete er klein: "Hier gibt es keinerlei Viren. Ich sehe nicht herumfliegen", sagte er nach einem absolvierten Show-Eishockeymatch. In Weißrussland gibt es 6.723 bestätigte Coronavirus-Fälle, 55 sind an oder mit Covid-19 gestorben.

8.13 Uhr: Profifußball muss bis 1. September pausieren

In den Niederlanden wird es bis zum 1. September keine Spiele im Profifußball mehr geben. Damit ist die Saison vorzeitig beendet. Das kündigte Premier Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag an. Alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen seien bis zum 1. September verboten, das gelte auch für Fußballspiele ohne Publikum. "Kein Profifußball bis zum 1. September", sagte der Premier.

Zunächst galt das Verbot bis zum 1. Juni. Der niederländische Fußballverband KNVB wollte ursprünglich danach die restlichen Runden ohne Publikum austragen. In der "Eredivisie" müssten eigentlich noch acht Runden gespielt werden. Spitzenclubs wie Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oder AZ Alkmaar hatten aber dafür plädiert, die Saison vorher zu beenden. Nach dem aktuellen Stand führt Ajax die Tabelle an, gefolgt vom punktgleichen AZ Alkmaar.

05.50 Uhr. Hartberg nimmt Training wieder auf

Mit dem TSV Hartberg nimmt heute ein weiterer Fußball-Bundesligist in Kleingruppen den Trainingsbetrieb wieder auf. Die wegen des Coronavirus durchgeführten PCR-Tests seien bei allen Spielern und Betreuern negativ gewesen, gab der Klub bekannt. Die Ergebnisse der ebenfalls durchgeführten Antikörpertests seien noch ausständig.

Laut Hartberg-Angaben sind alle Kaderspieler beim Trainingsstart mit an Bord. Der Auftakt wird gemäß des Erlasses des Gesundheitsministeriums in Gruppen zu je sechs Spielern durchgeführt. Profis und Betreuer werden auch in Hartberg nur für die Dauer der Übungseinheit auf den Trainingsplätzen sein und das Areal anschließend umgehend verlassen. Medienaktivitäten sind nicht möglich.

Hier: Die ersten Bilder vom Sturm-Training

Sollte der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen werden, würden die Hartberger als Tabellensechster in der Meistergruppe der Top sechs weiterspielen. Neben den Steirern nehmen am Mittwoch unter anderem auch die Wiener Austria und Schlusslicht SKN St. Pölten das Training wieder auf. Die Topclubs LASK, Salzburg, Rapid Wien und Sturm Graz haben den Auftakt allesamt bereits hinter sich.

05.45 Uhr. Ein Radprofi auf Abwegen

Stephan Rabitsch gewann im Vorjahr die Bundesliga der Radfahrer. Aktuell sind alles Rennen abgesagt und bis Ende August wird es in Österreich auch keine geben. Der gebürtige Kärntner trainiert weiter und hat eine neue Leidenschaft entdeckt. Wie es auf der Straße ist, erzählt er in der Kleinen Zeitung.

05.30 Uhr. Christoph Neuhold ist Meister

Die obersten zwei deutschen Handballligen wurden nach einer Abstimmung unter den Top-Klubs abgebrochen und der THW Kiel wurde zum Meister ernannt. Festgelegt wurde auch, dass die 1. und 2. Liga aufgestockt werden. Einen ganz großen Grund zur Freude hatte auch ein Steirer: Christoph Neuhold wurde in der zweiten Liga Meister. Lesen Sie hier mehr dazu.