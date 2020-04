Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 15. April

8.42 Uhr. USA testet weiter auf Doping

In den USA werden trotz der Corona-Krise weiterhin Dopingtests durchgeführt. Das erklärte USADA-Chef Travis Tygart: "Dort, wo wir es machen können, wo es die staatlichen Anordnungen zulassen und wo es auch sicher ist, führen wir auch Dopingkontrollen durch." Man habe einige zusätzliche Elemente eingeführt wie chirurgische Masken und Handschuhe. "Es wird desinfiziert und auch die soziale Distanz wird eingehalten." Die getesteten Sportler hätten sich sehr aufgeschlossen gezeigt. "Sie haben alle gesagt: 'Ihr müsst weiter testen, um zu verhindern, dass manche versuchen könnten, Vorteile aus der Situation zu ziehen.' Saubere Athleten wollen zeigen, dass sie sauber sind", unterstrich Tygart. Die USADA arbeite gegenwärtig an neuartigen Testverfahren, die in Corona-Zeiten effektiveres Testen ermöglichen sollen. "Wir entwickeln neue Testkits für die Entnahmen von Blut- wie Urinkontrollen", sagte der USADA-Chef.

>>>HIER: Alles rund um die Kontrollen in Österreich<<<

Die NADA Austria führt aufgrund der geltenden Einschränkungen derzeit nur noch einen reduzierten Doping-Kontrollbetrieb durch, beispielsweise in Deutschland und Russland wurden Tests aber vorübergehend ausgesetzt.

8.25 Uhr. Alaba hielt sich im Training nicht an die Corona-Regel

In Deutschland haben die Fußball-Bundesligisten das Training in Kleingruppen wieder aufgenommen - bei Einhaltung der Corona-Regeln. Doch einer hielt sich just beim FC Bayern nicht daran: David Alaba.



8.15 Uhr. Gesamte Baseball-Liga in nur einem US-Bundesstaat

Die US-Baseball-Liga MLB hat bei der Arbeit an einer Notlösung in der Corona-Krise Unterstützung aus der Politik bekommen. Der Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, gab seine Unterstützung für den Plan bekannt, die komplette Liga in seinen Bundesstaat zu verlegen.

Zur richtigen Zeit sei man offen für was auch immer die Major League Baseball von Arizona haben wolle, sagte Ducey. "Wenn es angemessen für die Gesundheit der Gesellschaft ist und Arizona sich wieder öffnen kann, die Einrichtungen haben wir."

In der MLB gibt es das Gedankenspiel, alle 30 Teams in einer Region zu versammeln und dort die Saison zu spielen. Viele Mannschaften halten üblicherweise im Frühjahr ihre Trainingslager in Arizona ab. Viele Fragen sind aber auch offen und eine Entscheidung, ob es wirklich dazu kommt, ist nicht getroffen. Zu alternativen Plänen macht die MLB bisher keine Angaben.

7.50 Uhr: Tour de France soll am 29. August starten

Die Tour de France soll nach einem Bericht der Zeitung "La Dauphine" am 29. August in Nizza gestartet und am 20. September in Paris beendet werden. Zuvor war klar geworden, dass der ursprünglich geplante Start am 27. Juni nicht möglich sein werde.