Auch der Grand Prix in Belgien wackelt © (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS)

Coronavirus: News-Überblick vom 15. April

US-Basball-Liga vielleicht nur in einem Bundesstaat

Alaba bricht Corona-Regeln

USA testet weiter auf Doping

EHF entscheidet über internationale Bewerbe

Weltmeister Magnus Carlsen organisiert Schach-Turnier

Mit dem Sport fährt auch die Kontrolle hoch

22.04 Uhr: Auch Belgien-Grand-Prix in Gefahr

Auch der am 30. August in Spa-Francorchamps angesetzte Formel-1-Grand-Prix von Belgien ist ernsthaft in Gefahr. Grund dafür ist der Beschluss der belgischen Regierung vom Mittwoch, dass wegen der Coronavirus-Pandemie Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten bleiben.

Die Betreiber der Rennstrecke in Spa wollen nun die Mitteilung des Nationalen Sicherheitsrats abwarten und dann ihre Optionen für ein Rennen prüfen. Aktuell arbeitet die Formel 1 daran, die Saison mit Geisterrennen zu retten.

21.53 Uhr: Premier-League-Klubs für verkürzte Saison

Einem Bericht des "Mirror" zufolge sollen sich einige Vereine aus der englischen Fußball-Premier-League für eine verkürzte Saison stark machen, um die Meisterschaft bis zum 30. Juni beenden und unter anderem einen Meister küren zu können. Laut dem britischen Blatt sollen mindestens neun der insgesamt 20 Vereine darüber "ernsthafte Diskussionen" geführt haben.

Sie wollen demnach ihre Position bei einem Gipfeltreffen der Liga am kommenden Freitag präsentieren und einen entsprechenden Vorschlag machen, wie das Prozedere aussehen könnte. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist der Liga-Betrieb in England seit Mitte März unterbrochen.

Die meisten Clubs haben noch neun Spiele zu absolvieren, darunter auch Spitzenreiter Liverpool, der mit 25 Punkten vor dem ersten Verfolger - Titelverteidiger Manchester City - die Tabelle anführt. Vier Clubs müssen noch zehn Partien bestreiten.

20.57 Uhr: ÖFB Präsident Windtner spricht von "Gewaltiger Bürde" für die Liga

Österreichs Fußball-Verband (ÖFB) hat der Bundesliga grünes Licht für eine Beendigung der Meisterschaft mittels "Geisterspielen" gegeben. Für ÖFB-Präsident Leo Windtner steht die Liga jedenfalls vor schweren Entscheidungen. "Wir haben die Entscheidung an die Liga delegiert, weil sie das umzusetzen und auch wirtschaftlich zu verantworten hat - und das ist eine gewaltige Bürde", sagte Windtner.

Mit dem grünen Licht sei es bei weitem nicht getan. "Es ist keine Euphorie angebracht. Es ist ein sehr nüchterner wirtschaftlicher Hintergrund mitzubedenken. Die Testungen verursachen Kosten in Millionenhöhe. Dazu kommen die Einnahmenausfälle bei den Zuschauern. Es wird für viele Clubs ganz eng werden", meinte Windtner zur APA und betonte einmal mehr die Wichtigkeit der staatlichen Finanzhilfen. Andererseits wäre ein Abbruch für die Clubs "wohl mit noch negativeren Konsequenzen verbunden".

19.58 Uhr: Keine Klarheit zu Bundesliga-Geisterspielen

In Deutschland haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten bei einer Konferenz am Mittwoch auf die Verlängerung des generellen Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August geeinigt. Betroffen sind davon in jedem Fall auch Sportereignisse mit Zuschauern.

Die Auswirkungen auf den Fußball und andere große Publikumssportarten lassen sich aus diesem Beschluss nur schwer abschätzen. Denn es ist beispielsweise noch nicht klar, ob oder wo in der Bundesliga und 2. Liga Geisterspiele stattfinden dürften. Die einzelnen Bundesländer können selber die konkreten Regelungen erlassen. "Die Bundesliga war kein Thema", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

17.20 Uhr: PGA-Tour soll ab 11. Juni fortgesetzt werden

Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie in den USA strebt die PGA-Tour für Mitte Juni eine Wiederaufnahme der unterbrochenen Golfsaison an. Nach einem Bericht des US-Magazins "Golf Digest" möchten die Verantwortlichen der US-Tour den Turnierbetrieb mit der Charles Schwab Challenge von 11. bis 14. Juni in Fort Worth in Texas fortsetzen.

Das Event im Colonial Country Club soll ohne Zuschauer stattfinden. Ursprünglich stand die mit 7,5 Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung vom 21. bis 24. Mai im Tourkalender der PGA.

15.10 Uhr. Weltverband der Radsportler sortiert Kalender neu

Der internationale Radsportverband UCI hat auf die aktuelle Situation reagiert und den Kalender neu gestaltet. Primär geht es um die drei großen Landesrundfahrten. Die für Juni geplanten Meisterschaften (Straße und Zeitfahren) haben ein neues Zeitfenster erhalten: In Österreich werden die Medaillen am 22. und 23. August vergeben. Erst am Montag erteilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Tour de France eine Absage für den Start im Juni (27. Juni bis 19. Juli). Sie soll nun von 29. August bis 20. September ausgetragen werden. Danach folgt die Straßen in WM Aigle-Martigny (20. bis 27. September). Der Giro d'Italia (3. bis 25. Oktober) wird ebenfalls nachgeholt und somit muss die Vuelta a Espana wohl in den November ausweichen.

Der Tour-Plan:

29. 8. - 1. Etappe: Nizza – Nizza, 156,0 km

30. 8. - 2. Etappe: Nizza - Nizza, 187,0 km

31. 8. - 3. Etappe: Nizza - Sisteron, 198,0 km

1. 9. - 4. Etappe: Sisteron - Orcières-Merlette, 157,0 km

2. 9. - 5. Etappe: Gap - Privas, 183,0 km

3. 9. - 6. Etappe: Le Teil - Mont Aigoual, 191,0 km

4. 9. - 7. Etappe: Millau - Lavaur, 168,0 km

5. 9. - 8. Etappe: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 140,0 km

6. 9. - 9. Etappe: Pau - Laruns, 154,0 km

7. 9. - 1. Ruhetag

8. 9. - 10. Etappe: Île d´Oléron Le Château-d´Oléron - Île de Ré Saint, 170,0 km

9. 9. - 11. Etappe: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167,0 km

10 .9. - 12. Etappe: Chauvigny - Sarran Corrèze, 218,0 km

11. 9. - 13. Etappe: Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191,0 km

12. 9. - 14. Etappe: Clermont-Ferrand - Lyon, 197,0 km

13. 9. - 15. Etappe: Lyon - Grand Colombier, 175,0 km

14. 9. - 2. Ruhetag

15. 9. - 16. Etappe: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164,0 km

16. 9. - 17. Etappe: Grenoble - Méribel Col de la Loze, 168,0 km

17. 9. - 18. Etappe: Méribel - La Roche-sur-Foron, 168,0 km

18. 9. - 19. Etappe: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160,0 km

19. 9. - 20. Etappe: Lure - La Planche des Belles Filles, 36,0 km (EZF)

20. 9. - 21. Etappe: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées, 122,0 km

13.55 Uhr. Mit dem Sport fährt auch die Kontrolle hoch

Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) wird angepasst an das von Sportminister Werner Kogler verkündete schrittweise Hochfahren der Sportaktivitäten auch die Dopingkontrollen wieder verstärken. Dass ein Teil des NADA-Personals - wie zuletzt für den Krisenstab - Covid-19-Tests für die Fußball-Bundesliga durchführen wird, ist aus Ressourcengründen und rechtlicher Sicht eher unwahrscheinlich.

"Wir waren in den Informationsfluss eingebunden, wissen über die Wiederaufnahme des Spitzensports Bescheid und arbeiten seit der Karwoche daran, mit dem Wiederhochfahren auch die Kontrollen wieder zu verstärken", sagte NADA-Geschäftsführer Michael Cepic auf Anfrage der APA - Austria Presse Agentur. Die NADA stellte die Doping-Kontrollen trotz der Corona-Verkehrsbeschränkungen nie gänzlich ein, hatte sie aber deutlich heruntergefahren.

>>>Hier: Spitzensport, Freizeitsport, Geisterspiele - So geht es im Sport weiter<<<

Zuletzt half ein Teil des NADA-Personals auf freiwilliger Basis bei Coronakrisen-Maßnahmen wie der Unterstützung von Covid-19-Tests aus. Dies werde nun nicht mehr möglich sein, mit dem Verstärken der Doping-Kontrollen werden die Mitarbeiter wieder selbst voll gebraucht. Der Pool ist zudem um die Personen, die zu Risikogruppen zählen (Alter, Vorerkrankungen), dezimiert.

©

Dass NADA-Kontrollore gleichzeitig Dopingkontrollen und Covid-19-Tests - beispielsweise bei den Bundesliga-Fußballern, die ab kommender Woche in Kleingruppen wieder trainieren dürfen - durchführen, sei nicht nur wegen des Personalstands nicht machbar. "Das würde rechtlich eine Unmenge von Fragen aufwerfen. Das muss man definitiv ganz klar trennen, ein Kontrollteam wird beides nicht durchführen können", sagte Cepic.

13.17 Uhr. Carlsen will online gehen

Schach erfreut sich in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie großer Beliebtheit. Weltmeister Magnus Carlsen hat die Idee eines Online-Superturnier in die Tat umgesetzt. "Das ist ein historischer Moment für Schach. Es ist möglich, den Profisport in einer Online-Umgebung fortzuführen", sagte der Norweger. Vom 18. April bis zum 3. Mai findet das erste nach ihm benannte Einladungsturnier mit acht der weltbesten Großmeister statt. Die Dotation beträgt 250.000 Dollar.

Schach ist in der Krise überaus populär. Die größten Portale melden Rekordzugriffe. Die sehr beliebte Webseite lichess.org nähert sich der Marke von 100.000 Spielern, die zur gleichen Zeit online sind. Verbände und Vereine organisieren für ihre Mitglieder Turniere und Events im Netz.

Carlsen wollte dem nicht nachstehen - und führt nun die Bewegung an. "Schach ist ein einzigartiger Sport. Die Züge sind gleich, egal ob sie auf einem Brett aus Holz oder auf einem Computerbildschirm ausgeführt werden", meinte die Nummer 1 der Schachwelt, die seit 2004 Großmeister und seit 2013 Weltmeister ist.

Hinter Carlsen Äußerungen steckt aber auch eine Menge Kalkül. Sein Einladungsturnier dient ihm als perfekte Werbemaßnahme für seine zahlreichen Unternehmen, an denen er inzwischen beteiligt ist. 2014 fing alles mit der App "Play Magnus" an, mit die User auf verschiedenen Niveaus, die sich am jeweiligen Alter Carlsens orientieren, gegen ihr Idol spielen können. Im Vorjahr baute das Carlsen-Team sein Unternehmen mit der Übernahme des profitablen E-Book-Verlags Chessable und der Internet-Plattform chess24 aus.

Dort werden nun auch die Partien des Turniers übertragen. Damit die ganze Welt nicht nur zuschaut, sondern auch zuhört, wird alles in neun Sprachen kommentiert. Als letzte kam Chinesisch hinzu: die Sprache jenes Landes, wo Corona seinen Anfang nahm.

Neben Carlsen starten fünf Spieler, die beim WM-Kandidatenturnier, das Ende März im russischen Jekaterinburg nach der Halbzeit abgebrochen wurde, dabei waren. Fabiano Caruana ist einer von ihnen, doch im Schnellschach gehört der Amerikaner zu den Außenseitern. Carlsens stärkster Konkurrent - auf dem Papier - ist der Franzose Maxime Vachier-Lagrave, der das Kandidatenturnier nach sieben Runden anführt. Noch weiß keiner in der weiten Schachwelt, wann der Wettbewerb fortgeführt wird

12.18 Uhr. EHF entscheidet über internationale Bewerbe



Die Europäische Handball-Föderation will am 24. April entscheiden, ob die derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison weitergeführt werden kann. "Wir werden eine Entscheidung treffen, wie die Saison zu Ende geht", sagte der österreichische EHF-Präsident Michael Wiederer.

Bisher sehen die Planungen des Europäischen Verbands vor, dass in den Klub-Wettbewerben ab 1. Juni wieder gespielt wird. Das Finalturnier der Champions League in Köln wurde bereits Ende März auf den 22./23. August, die Endrunde des EHF-Cups in Berlin auf den 29./30. August verlegt.

8.42 Uhr. USA testet weiter auf Doping

In den USA werden trotz der Corona-Krise weiterhin Dopingtests durchgeführt. Das erklärte USADA-Chef Travis Tygart: "Dort, wo wir es machen können, wo es die staatlichen Anordnungen zulassen und wo es auch sicher ist, führen wir auch Dopingkontrollen durch." Man habe einige zusätzliche Elemente eingeführt wie chirurgische Masken und Handschuhe. "Es wird desinfiziert und auch die soziale Distanz wird eingehalten." Die getesteten Sportler hätten sich sehr aufgeschlossen gezeigt. "Sie haben alle gesagt: 'Ihr müsst weiter testen, um zu verhindern, dass manche versuchen könnten, Vorteile aus der Situation zu ziehen.' Saubere Athleten wollen zeigen, dass sie sauber sind", unterstrich Tygart. Die USADA arbeite gegenwärtig an neuartigen Testverfahren, die in Corona-Zeiten effektiveres Testen ermöglichen sollen. "Wir entwickeln neue Testkits für die Entnahmen von Blut- wie Urinkontrollen", sagte der USADA-Chef.

>>>HIER: Alles rund um die Kontrollen in Österreich<<<

Die NADA Austria führt aufgrund der geltenden Einschränkungen derzeit nur noch einen reduzierten Doping-Kontrollbetrieb durch, beispielsweise in Deutschland und Russland wurden Tests aber vorübergehend ausgesetzt.

8.25 Uhr. Alaba hielt sich im Training nicht an die Corona-Regel

In Deutschland haben die Fußball-Bundesligisten das Training in Kleingruppen wieder aufgenommen - bei Einhaltung der Corona-Regeln. Doch einer hielt sich just beim FC Bayern nicht daran: David Alaba.



8.15 Uhr. Gesamte Baseball-Liga in nur einem US-Bundesstaat

Die US-Baseball-Liga MLB hat bei der Arbeit an einer Notlösung in der Corona-Krise Unterstützung aus der Politik bekommen. Der Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, gab seine Unterstützung für den Plan bekannt, die komplette Liga in seinen Bundesstaat zu verlegen.

Zur richtigen Zeit sei man offen für was auch immer die Major League Baseball von Arizona haben wolle, sagte Ducey. "Wenn es angemessen für die Gesundheit der Gesellschaft ist und Arizona sich wieder öffnen kann, die Einrichtungen haben wir."

In der MLB gibt es das Gedankenspiel, alle 30 Teams in einer Region zu versammeln und dort die Saison zu spielen. Viele Mannschaften halten üblicherweise im Frühjahr ihre Trainingslager in Arizona ab. Viele Fragen sind aber auch offen und eine Entscheidung, ob es wirklich dazu kommt, ist nicht getroffen. Zu alternativen Plänen macht die MLB bisher keine Angaben.

7.50 Uhr: Tour de France soll am 29. August starten

Die Tour de France soll nach einem Bericht der Zeitung "La Dauphine" am 29. August in Nizza gestartet und am 20. September in Paris beendet werden. Zuvor war klar geworden, dass der ursprünglich geplante Start am 27. Juni nicht möglich sein werde.