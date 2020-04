Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 18. April

14.50 Uhr: Bis 2020 gesperrte Athleten dürfen 2021 starten

Die von der Coronavirus-Pandemie bedingte Verschiebung um ein Jahr auf Sommer 2021 gibt Athleten, die wegen einer Dopingsperre 2020 gefehlt hätten, im kommenden Jahr die Chance, an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilzunehmen. Diese Einschätzung bestätigte Brett Clothier, der Chef der Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes, am Samstag.

Standard-Sperren sind von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zwar so konzipiert, dass sie für vier Jahre und damit für einen Olympia-Zyklus laufen. Sie gelten aber für Zeiträume und nicht für bestimmte Events, betonte Clothier. Athleten, deren Sperren 2020 ausgelaufen wären, auch 2021 von der Olympia-Teilnahme auszuschließen, würde rechtliche Probleme mit sich bringen.

"In diesem speziellen Fall ist es eine Anomalie und einige Athleten werden davon profitieren", meinte Clothier. "Es ist eine unglückliche Situation, aber eine, die in der aktuellen Rechtslage sehr klar ist." Die zweite Seite der Medaille: Athleten, die nach August dieses Jahres des Dopings überführt werden, würden zwei Olympische Sommerspiele verpassen - jene 2021 in Tokio und 2024 in Paris.

14.33 Uhr: Beachvolleyball-Staatsmeisterschaft verschoben

Die Beach-Volleyball-Staatsmeisterschaften gehen wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie vorgesehen Ende August im Strandbad Litzlberg am Attersee über die Bühne. Das dort geplante PRO Beach Battle findet in diesem Jahr nicht statt.

"Die Staatsmeisterschaften 2020 sind aber nicht abgesagt", betonte ÖVV-Präsident Gernot Leitner am Samstag in einer Verbandsaussendung. "Format und Standort müssen allerdings noch entsprechend der Möglichkeiten entwickelt werden."

12.38 Uhr: Saisonabbruch wäre "ein Desaster"

RB Leipzigs Geschäftsführer hofft auf eine Fortsetzung des Spielbetriebes in der deutschen Fußball-Bundesliga. Ein Saisonabbruch aufgrund der Coronavirus-Krise "wäre ein absolutes Desaster, weil es viele Clubs in die Insolvenz führen könnte", sagte Oliver Mintzlaff der in seiner Heimatstadt Bonn erscheinenden Zeitung "General-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe).

Mintzlaff hält eine Fortsetzung der Liga ohne Zuschauer für zeitnah umsetzbar. Auch wenn die Gesundheit an erster Stelle stehe, müsse jeder Bereich für sich Lösungen finden. "Es geht beim Fußball dann allerdings auch nicht nur um die 22 Spieler auf dem Rasen. Der Fußball ist ein riesiger Wirtschaftszweig mit mehr als 55.000 Mitarbeitern."

Auch die Leipziger, die von Dietrich Mateschitz und dessen Red-Bull-Konzern finanziert werden, plagen in der Coronakrise Sorgen. "Bei uns wird immer kolportiert, dass ich Herrn Mateschitz anrufe und dann direkt das Geld überwiesen wird. Das kann ich ins Reich der Fabel verweisen", erklärte Mintzlaff. " Auch wir haben Budgets und müssen, wollen und werden uns an die Regularien halten."

Die besonderen Startvoraussetzungen durch die Investitionen von Red Bull erkannte zwar auch Mintzlaff an. Der Hauptgesellschafter erwarte aber auch, "dass wir sorgfältig und nachhaltig mit den Ressourcen umgehen", betonte der Geschäftsführer des Clubs der ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Hannes Wolf.

Mintzlaff sieht die Erwartungen bisher als erfüllt an. Leipzig erreichte vor dem Ausbruch der Coronakrise das Champions-League-Viertelfinale und liegt in der Bundesliga auf Rang drei. "Viele Kritiker, die uns vorgeworfen haben, dass wir die Liga finanziell auf den Kopf stellen, haben wir eines Besseren belehrt", meinte Mintzlaff. "Ich glaube, dass viele diesen nachhaltigen und kontinuierlichen Weg anerkennen."

11.35 Uhr: SPÖ kritisiert Absage der Frauen-Bundesliga

Der durch die anhaltende Coronakrise diese Woche vom Österreichischen Fußball-Bund gefällte Abbruch der Fußball-Bundesliga der Frauen ist von der SPÖ kritisiert worden. Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner sah in einer Aussendung vom Samstag das Sportministerium am Zug und sprach von einer Benachteiligung der Frauen gegenüber den Männern.

"Die Fußball-Frauenbundesliga sollte jetzt genauso ihre wegen Corona unterbrochene Saison fertigspielen dürfen wie es bei der Männerbundesliga der Fall ist", hielt Brunner fest. In der Männer-Bundesliga sollen Tests auf das Virus die nötige Sicherheit für die Spieler schaffen. Wie Vertreter der Frauen-Vereine bereits anmerkten, seien diese für die Frauen-Clubs nicht finanzierbar. Brunner meinte deshalb: "Es muss eine Möglichkeit geben, dass für sie die nötigen PCR-Tests finanziert werden. Hier wäre der Sportminister gefragt."

9.20 Uhr: Ötztaler Radmarathon abgesagt

Der diesjährige Ötztaler Radmarathon ist aufgrund der Situation rund um das Coronavirus abgesagt worden. Der Termin für das Folgejahr stand aber bereits fest: Die 40. Ausgabe des Radmarathons soll am 29. August 2021 stattfinden, teilten die Veranstalter in einer Aussendung mit.

Die Entscheidung sei nun gefallen, weil Großveranstaltungen bis Ende August untersagt seien. "Uns ist bewusst, dass sich die aktuellen Aussagen der Politik auf Kulturveranstaltungen beziehen", sagte Oliver Schwarz, Direktor von Ötztal Tourismus. Es sei aber "nicht redlich, einen sportlichen Event in dieser Größe durchzuziehen", begründete er den Entschluss. Ein Verschieben auf Herbst sei aufgrund der zu kurzen Tage keine Option, weil das Rennen 13,5 Stunden dauere.

Jene Teilnehmer, die für das Rennen 2020 einen Startplatz ergattert hatten, können damit im nächsten Jahr an den Start gehen, hieß es. Beim Ötztaler Radmarathon nehmen Hobby-Sportler aus über 40 Nationen teil, die Strecke führt über vier Pässe mit 238 Kilometern und 5.500 Höhenmetern.

9.12 Uhr: NBA-Spieler würden auf 25 Prozent Gehalt verzichten

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich auf einen Lohnverzicht von 25 Prozent geeinigt für den Fall, dass die Meisterschaft im nordamerikanischen Basketball wegen des Coronavirus annulliert wird. Der Lohnverzicht gilt laut der Vereinbarung ab 15. Mai. Der Betrag, den die einzelnen Spieler verlieren, hängt von der Zahl der annullierten Partien ab.

NBA-Commissioner Adam Silver wird die Maßnahme nach eigenen Aussagen nicht vor Anfang Mai greifen lassen. Die NBA-Spieler werden halbmonatlich bezahlt. Demnach werden sie am 1. Mai in jedem Fall noch den ganzen Lohn erhalten.