Die Tour de France wird kaum stattfinden können © (c) AP (Christophe Ena)

Frankreich ist von der Pandemie hart getroffen - bis Montag zählte das Land 14.967 Todesfälle. Am Abend sprach Präsident Emmanuel Macron im Fernsehen von einer Fortsetzung der bisherigen Beschränkungen. Die einmonatige Sperrfrist wird nun bis 11. Mai verlängert. Und ein Verbot von öffentlichen Versammlungen soll überhaupt bis Juli andauern. "Große Festivals, Veranstaltungen mit großen öffentlichen Versammlungen können frühestens Mitte Juli stattfinden", so Macron.

Damit werden wohl auch der Formel-1-Grand Prix von Frankreich (28. Juni) und die Tour de France (27. Juni bis 19. Juli) verschoben oder abgesagt werden müssen. Denn eine Ansammlung von Menschen ließe sich auch bei einem Grand Prix ohne Zuschauer nicht vermeiden, geschweige denn bei einer Frankreich-Rundfahrt über drei Wochen.

Frankreich wird auch seine Grenzen zu außereuropäischen Ländern nicht so schnell öffnen. Die Franzosen haben im Gegensatz zu Österreich erst spät auf die Corona-Pandemie reagiert. Am 15. März wurde noch gewählt, bis 14. März wurde noch die Fernfahrt Paris-Nizza gefahren.

Die Austragung der diesjährigen Tour de France vom 27. Juni bis 19. Juli 2020 ist nach den jüngsten Aussagen von Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron nahezu ausgeschlossen. https://t.co/8eEidchmxb — Sportschau (@sportschau) April 13, 2020

Auch Spielberg immer unwahrscheinlicher

Bereits Ende April will Großbritannien über den Großen Preis in Silverstone (19. Juli) beratschlagen, es deutet eher auf Absage hin. Und in Anbetracht der noch anhaltenden Situation ist es nur äußerst schwer vorstellbar, das ein Österreich-Grand-Prix am 5. Juli in Spielberg gefahren werden soll. Vizekanzler Werner Kogler könne sich ein Rennen hinter verschlossenen Türen vorstellen. Das ist aber nur ein äußerst vages Wunschdenken. Da müsste er doch wissen, dass sieben Formel-1-Teams aus England und zwei aus Italien anreisen müssten.

In einem Interview erklärte auch Ross Brawn vom Formel-1-Inhaber Liberty Media, das eine WM auch erst im Oktober stattfinden könnte. Acht Rennen seien das Minimum für eine Weltmeisterschaftsvergabe. Nur 15 Rennen braucht die Formel 1, um in den Genuss der TV-Gelder zu kommen.

Und wie ein Fußballspiel stattfinden soll, wenn Menschen einen Abstand von einem Meter einhalten sollen, ist auch nur schwer vorstellbar.