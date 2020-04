Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Nachdem sich der heraufziehende Sturm zu entladen begann, prasselte schwere Kritik auf Thomas Bach nieder. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) war aufgrund seiner Verzögerungstaktik hinsichtlich Verschiebung der Sommerspiele 2020 in Tokio zu Recht ins Kreuzfeuer geraten. So hatte sich der Deutsche in der prekären Krisensituation als unflexibler Funktionär geoutet, der das liebe Geld dem Wohle der Athleten vorzieht.