Der Motorsport-Höhepunkt am Ostersonntag ist das MotoGP-Rennen in Spielberg. Marquez, Vinales, Rossi und Co fahren aber nur via Heim-Bildschirme gegeneinander.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rossi heute "in Spielberg" am Start © (c) AP (Kerstin Joensson)

Rennen, kicken, radeln, boxen - der Sport lebt. Derzeit aber nur mittels Bits und Bytes, mittels schnellen Datenleitungen und aufgemotzten Computer sowie hochmodernen Grafikkarten. E-Sports nennt sich der Hype, der sogar mitten in der Corona-Krise Zweikämpfe in extremer Schräglage zulässt.

Am Ostersonntag duellieren sich die Asse der MotoGP-Szene auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg, virtuell am Computer. Spielberg ist das zweite E-Sports-Rennen in diesem Jahr. Und während zuletzt in Mugello Italiens Idol Valentino Rossi gefehlt hatte, ist er am heutigen Ostersonntag mit dabei, verstärkt die zehnköpfige Startaufstellung.

Damit auch die Fans dabei sein können, überträgt Servus-TV, als Rechteinhaber der MotoGP in Österreich und Deutschland, ab 15 Uhr das Rennen. Natürlich kommentieren Christian Brugger und Gastkommentator sowie Kleine-Zeitung-Analytiker Alex Hoffmann den Auftritt der Stars. "Wir haben schon in Mugello gesehen, dass sich alle schon vorher intensiv mit dem Computer beschäftigt haben. Aber es ist derzeit wohl die einzige Möglichkeit, seine Sinne zu schärfen", so Hoffmann.

E-Sports: MotoGP Spielberg, Repsol-Honda: Marc & Alex Marquez Yamaha: Valentino Rossi & Maverick Vinales Petronas-Yamaha: Fabio Quartararo Ducati: Danilo Petrucci & Michele Pirro LCR Honda: Takaaki Nakagami Pramac-Ducati: Francesco Bagnaia Avintia-Ducati: Tito Rabat