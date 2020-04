Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spielberg 2019 © kk

Fußball-EM verschoben um ein Jahr, Olympische Spiele verschoben auf 2021, Wimbledon gestrichen. Drei Top-Events des Sports wurde aus verständlichen Gründen für heuer abgesagt. Schon vor Wochen. Andere halten an ihren Austragungsterminen fest: Die Tour de France, weil sie gar so wichtig ist für Frankreich, die Formel 1 ziert sich auch herum wie eine launische Diva, verschiebt den Saisonstart von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Auch der Ironman am Wörthersee ist noch in Schwebe.